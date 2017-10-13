Баку, 13 октября, АЗЕРТАДЖ Состоялся совместный обед премьер-министра Азербайджанской Республики Артура Раси-заде и Президента Республики Болгария Румена Радева, находящегося с официальным визитом в нашей стране. Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в ходе беседы состоялся обмен мнениями о перспективах отношений между Азербайджаном и Болгарией, в том числе сотрудничества в области экономики.

AZERTAG.AZ : Состоялся совместный обед премьер-министра Азербайджана и Президента Болгарии

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