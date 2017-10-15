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    Состоялся велопробег, посвященный Дню государственной независимости Азербайджана

    15.10.2017 [18:55]

    Баку, 15 октября, АЗЕРТАДЖ

    Состоялся велопробег под девизом "Наша независимость вечна", посвященный 18 октября -Дню государственной независимости Азербайджана и организованный Службой государственной безопасности (СГБ) при поддержке Центра Гейдара Алиева и Азербайджанской федерации велосипедного спорта (АФВС).

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в велопробеге участвовали начальник Службы государственной безопасности, генерал-лейтенант Мадат Гулиев, директор Центра Гейдара Алиева Анар Алакбаров, члены велосипедного клуба СГБ и АФВС, а также велосипедисты-любители.

    Велопробег, стартовавший от площади Азнефть, прошел по проспекту Нефтяников, улице Юсифа Сафарова и завершился у Центра Гейдара Алиева.

    В парке Центра Гейдара Алиева также были организованы различные развлекательные программы и выставка продукции первого национального велосипедного бренда Азербайджана "İsma Bikes".

    AZERTAG.AZ :Состоялся велопробег, посвященный Дню государственной независимости Азербайджана
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    Состоялся велопробег, посвященный Дню государственной независимости Азербайджана Состоялся велопробег, посвященный Дню государственной независимости Азербайджана Состоялся велопробег, посвященный Дню государственной независимости Азербайджана Состоялся велопробег, посвященный Дню государственной независимости Азербайджана Состоялся велопробег, посвященный Дню государственной независимости Азербайджана Состоялся велопробег, посвященный Дню государственной независимости Азербайджана Состоялся велопробег, посвященный Дню государственной независимости Азербайджана Состоялся велопробег, посвященный Дню государственной независимости Азербайджана Состоялся велопробег, посвященный Дню государственной независимости Азербайджана Состоялся велопробег, посвященный Дню государственной независимости Азербайджана Состоялся велопробег, посвященный Дню государственной независимости Азербайджана Состоялся велопробег, посвященный Дню государственной независимости Азербайджана Состоялся велопробег, посвященный Дню государственной независимости Азербайджана Состоялся велопробег, посвященный Дню государственной независимости Азербайджана Состоялся велопробег, посвященный Дню государственной независимости Азербайджана Состоялся велопробег, посвященный Дню государственной независимости Азербайджана Состоялся велопробег, посвященный Дню государственной независимости Азербайджана Состоялся велопробег, посвященный Дню государственной независимости Азербайджана Состоялся велопробег, посвященный Дню государственной независимости Азербайджана Состоялся велопробег, посвященный Дню государственной независимости Азербайджана Состоялся велопробег, посвященный Дню государственной независимости Азербайджана Состоялся велопробег, посвященный Дню государственной независимости Азербайджана Состоялся велопробег, посвященный Дню государственной независимости Азербайджана Состоялся велопробег, посвященный Дню государственной независимости Азербайджана Состоялся велопробег, посвященный Дню государственной независимости Азербайджана Состоялся велопробег, посвященный Дню государственной независимости Азербайджана Состоялся велопробег, посвященный Дню государственной независимости Азербайджана Состоялся велопробег, посвященный Дню государственной независимости Азербайджана Состоялся велопробег, посвященный Дню государственной независимости Азербайджана