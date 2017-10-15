Состоялся велопробег, посвященный Дню государственной независимости Азербайджана

Баку, 15 октября, АЗЕРТАДЖ

Состоялся велопробег под девизом "Наша независимость вечна", посвященный 18 октября -Дню государственной независимости Азербайджана и организованный Службой государственной безопасности (СГБ) при поддержке Центра Гейдара Алиева и Азербайджанской федерации велосипедного спорта (АФВС).

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в велопробеге участвовали начальник Службы государственной безопасности, генерал-лейтенант Мадат Гулиев, директор Центра Гейдара Алиева Анар Алакбаров, члены велосипедного клуба СГБ и АФВС, а также велосипедисты-любители.

Велопробег, стартовавший от площади Азнефть, прошел по проспекту Нефтяников, улице Юсифа Сафарова и завершился у Центра Гейдара Алиева.

В парке Центра Гейдара Алиева также были организованы различные развлекательные программы и выставка продукции первого национального велосипедного бренда Азербайджана "İsma Bikes".