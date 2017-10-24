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    ОБЩЕСТВО


    Сотрудница Центра аналитической экспертизы приняла участие в субрегиональном семинаре в Бухаресте

    24.10.2017 [15:12]

    Баку, 24 октября, АЗЕРТАДЖ

    Всемирной организацией здравоохранения в Бухаресте проведен субрегиональный семинар на тему «Контроль над побочным воздействием после иммунизации в странах со средним доходом, и оценка причин, приводящих к этому».

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на семинаре с участием 41 специалиста из 12 стран также приняла участие сотрудница Центра аналитической экспертизы Министерства здравоохранения Халиса Акберова.

    На семинаре были рассмотрены вопросы безопасности вакцин и государственных программ по иммунизации, а также налаживания сотрудничества на межгосударственных и международном уровнях.

    В конце семинара был подготовлен двухгодичный План действий по каждой стране, участники были обеспечены необходимыми материалами. Помимо этого, участникам были вручены соответствующие сертификаты Всемирной организации здравоохранения.

    AZERTAG.AZ :Сотрудница Центра аналитической экспертизы приняла участие в субрегиональном семинаре в Бухаресте
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