Сотрудница Центра аналитической экспертизы приняла участие в субрегиональном семинаре в Бухаресте

Баку, 24 октября, АЗЕРТАДЖ

Всемирной организацией здравоохранения в Бухаресте проведен субрегиональный семинар на тему «Контроль над побочным воздействием после иммунизации в странах со средним доходом, и оценка причин, приводящих к этому».

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на семинаре с участием 41 специалиста из 12 стран также приняла участие сотрудница Центра аналитической экспертизы Министерства здравоохранения Халиса Акберова.

На семинаре были рассмотрены вопросы безопасности вакцин и государственных программ по иммунизации, а также налаживания сотрудничества на межгосударственных и международном уровнях.

В конце семинара был подготовлен двухгодичный План действий по каждой стране, участники были обеспечены необходимыми материалами. Помимо этого, участникам были вручены соответствующие сертификаты Всемирной организации здравоохранения.