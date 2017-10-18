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    Спортивные гимнасты возвращаются из Грузии с медалями

    18.10.2017 [15:32]

    Баку, 18 октября, АЗЕРТАДЖ 

    Юные члены азербайджанской сборной команды по мужской спортивной гимнастике приняли участие на международном турнире, проходящем в городе Тбилиси.

    Первую медаль в копилку нашей сборной принес Джавидан Бабаев. Набрав 12.766 баллов в вольных упражнениях, Джавидан завоевал серебряную медаль. Исполнив очередное успешное упражнение на кольцах, он завоевал «бронзу» (12.200).

    Из наших представителей Самед Мамедли также завершил соревнования двумя медалями. В упражнениях на коне (12.966) он выиграл серебряную, а на турнике (12.200) бронзовую медали.

    Не отстав от своих партнеров по команде, и Сервер Алиев принес в копилку нашей сборной серебряную награду (13.033) на параллельных брусьях.

    Представители Азербайджана завершили соревнования 3-мя серебряными и 2-мя бронзовыми медалями.

     

     

    AZERTAG.AZ :Спортивные гимнасты возвращаются из Грузии с медалями
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