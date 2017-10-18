Спортивные гимнасты возвращаются из Грузии с медалями

Баку, 18 октября, АЗЕРТАДЖ

Юные члены азербайджанской сборной команды по мужской спортивной гимнастике приняли участие на международном турнире, проходящем в городе Тбилиси.

Первую медаль в копилку нашей сборной принес Джавидан Бабаев. Набрав 12.766 баллов в вольных упражнениях, Джавидан завоевал серебряную медаль. Исполнив очередное успешное упражнение на кольцах, он завоевал «бронзу» (12.200).

Из наших представителей Самед Мамедли также завершил соревнования двумя медалями. В упражнениях на коне (12.966) он выиграл серебряную, а на турнике (12.200) бронзовую медали.

Не отстав от своих партнеров по команде, и Сервер Алиев принес в копилку нашей сборной серебряную награду (13.033) на параллельных брусьях.

Представители Азербайджана завершили соревнования 3-мя серебряными и 2-мя бронзовыми медалями.