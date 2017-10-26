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    Средневзвешенный курс маната сформирован на уровне 1,7002 маната за 1 доллар США

    26.10.2017 [14:19]

    Баку, 26 октября, АЗЕРТАДЖ

    26 октября в Центральном банке с участием Государственного нефтяного фонда состоялся аукцион.

    Как сообщили АЗЕРТАДЖ в Центральном банке, на аукционе средневзвешенный курс маната сформировался на уровне 1,7002 маната за 1 доллар США.

    AZERTAG.AZ :Средневзвешенный курс маната сформирован на уровне 1,7002 маната за 1 доллар США
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