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    Средневзвешенный курс маната сформирован на уровне 1,7003 маната за 1 доллар США

    12.10.2017 [13:23]

    Баку, 12 октября, АЗЕРТАДЖ

    12 октября в Центральном банке с участием Государственного нефтяного фонда состоялся аукцион.

    Как сообщили АЗЕРТАДЖ в Центральном банке, на аукционе средневзвешенный курс маната сформировался на уровне 1,7003 маната за 1 доллар США.

    AZERTAG.AZ :Средневзвешенный курс маната сформирован на уровне 1,7003 маната за 1 доллар США
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