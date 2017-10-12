Баку, 12 октября, АЗЕРТАДЖ 12 октября в Центральном банке с участием Государственного нефтяного фонда состоялся аукцион. Как сообщили АЗЕРТАДЖ в Центральном банке, на аукционе средневзвешенный курс маната сформировался на уровне 1,7003 маната за 1 доллар США.

AZERTAG.AZ : Средневзвешенный курс маната сформирован на уровне 1,7003 маната за 1 доллар США

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