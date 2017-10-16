Стартовал очередной Бакинский шопинг-фестиваль

Баку, 16 октября, АЗЕРТАДЖ

15 октября стартовал второй Бакинский шопинг-фестиваль, который предлагает участникам новые возможности. В фестивале, который продлится до 15 ноября, примут участие свыше 500 торговых объектов. Большинство магазинов и центров услуг уже присоединились к системе Tax Free, возврата суммы налога на добавленную стоимость НДС.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, Министерство по налогам Азербайджанской Республики, ЗАО «Азербайджан Хава Йоллары» (АЗАЛ), Государственное агентство гражданских услуг и социальных инноваций при Президенте Азербайджанской Республики («ASAN xidmət») и Azer Turk Bank являются официальными партнерами данного мероприятия.

В отличие от предыдущего фестиваля впервые к BSF присоединились гипермаркет «Браво» и супермаркет «Нептун». Кроме этого в нем принимает участие ряд аптек.

В ходе фестиваля с целью привлечения большего количества туристов, а также создания условий для выгодного шоппинга и отдыха, будут подготовлены и представлены специальные туристические предложения, включающие в себя – авиабилет, трансфер, страхование, трехдневное проживание в отеле, организация шоппинг туров в магазины, участвующих в фестивале.

Участники фестиваля также получат в магазинах-участниках подарочные карты, представляющие скидки, а также возможность участия в моментальных лотереях. Для стимулирования интереса туристов и местных покупателей в торговом центре «Park Bulvar Mall» организуют игру «Шопомания», а в торговых центрах «28 Mall» и «Gənclik Mall» проведут интерактивную игру «Колесо удачи». Фан-зона будет действовать на площади фонтанов.

Моментальные лотереи, подготовленные в формате «сотри-выиграй», дает клиенту возможность мгновенного выигрыша. Во время Бакинского шопинг-фестиваля любой покупатель, совершивший в магазинах-участниках фестиваля покупки на сумму 100 АЗН и более, сможет принять участие в лотерее. Количество лотерейных билетов будет распределено в зависимости от суммы покупок. На сумму покупок от 100 до 500 АЗН покупатель получит один, а на сумму от 500 АЗН и выше два билета.

Отметим, что Tax Free - система возврата суммы налога на добавленную стоимость НДС на покупки, совершенные иностранными гражданами, широко применяется во всем мире. В Азербайджане эта система применяется в течении последних лет. НДС возвращается в аэропорту, при выезде из страны на покупки иностранных граждан в магазинах, с соответствующим логотипом Tax Free.

Кроме этого, с целью развития шопинга в стране, минимальная стоимость покупок для получения части НДС была снижена. Если в обычное время минимальная стоимость покупок для Tax Free составляла 300 АЗН и была действительна только для туристов, то во время Бакинского шопинг-фестиваля этой возможностью смогут воспользоваться и граждане страны, а минимальная стоимость покупок будет составлять 100 АЗН. Это значит, что каждый покупатель, совершивший шопинг в рамках фестиваля на сумму 100 АЗН, может вернуть часть потраченной суммы. Во время шопинга продавцом предоставляется налоговая счет-фактура, а покупатель в свою очередь, должен обратиться в отдел НДС, для заверения этого документа. Адреса отделов НДС можно найти по ссылке http://bakushopfest.com/edv-koshkleri/.

В этот же день, обратившись в уполномоченные банки Бакинского шопинг-фестиваля можно получить определенную сумму НДС обратно. Система возврата НДС применяется к покупкам, совершенным в магазинах-участниках фестиваля. В ссылке http://bakushopfest.com/muvekkil-banklar/ предоставлен список уполномоченных банков.

По нижеследующей ссылке предоставлены названия магазинов, в которых во время Бакинского шопинг-фестиваля можно получить обратно сумму НДС с совершенных покупок: http://bakushopfest.com/our-stores/