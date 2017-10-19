Стивен Кайперс: Мы в очередной раз убедились, что Национальный центр онкологии соответствуют своему статусу

Баку, 19 октября, Азиз Мамедов, АЗЕРТАДЖ

19 января 2015 года было подписано соглашение о сотрудничестве между Национальным центром онкологии, являющимся ведущим онкологическим учреждением Азербайджана и всего Кавказского региона, и бельгийской компанией «Orfit İndustries». Согласно этому соглашению, Национальный центр онкологии получил статус учебно-испытательного центра. Документ создал возможности для расширения сотрудничества между партнерами, доставки современных технологий в Азербайджан в более короткие сроки, проведения широкого обмена мнениями с зарубежными специалистами. Соглашение предусматривает организацию клинической практики и исследований, в том числе научных и просветительных мероприятий. Статус международного учебно-испытательного центра получают только те клиники, которые оснащены новейшим медицинским оборудованиеми и имеющие высококвалифицированных специалистов, обладающих большим опытом в диагностике и лечении больных. Подобные клиники имеются лишь в 7 странах Европы, что в очередной раз подтверждает уровень Центра онкологии Азербайджана. Сегодня мы в очередной раз убедились, что Национальный центр онкологии соответствуют своему статусу. Принимая во внимание все вышесказанное, было принято решение продлить Договор о сотрудничестве еще на 5 лет. Компания «Orfit İndustries» продолжит модернизацию Национального центра онкологии и обучение врачей отделения лучевой терапии.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сегодня в интервью журналистам сказал президент компании «Orfit Industries» Стивен Кайперс.

Президент бельгийской компании также предоставил информацию о деятельности руководимой им компании. «Фирма «Orfit Industries» является мировым поставщиком ведущих систем и оборудований, обеспечивающих иммобилизацию и размещение больных во время лучевой терапии. Термопластические маски Orfit обеспечивают правильную и удобную иммобилизацию больного и благодаря этому позволяют приблизиться на участок тела больного размером менее 1,5 мм. Это увеличивает эффективность лечения и одновременно предупреждает лучевое повреждение здоровой ткани, окружающей опухоль. Помимо этого, компания «Orfit Industries» занимается научными исследованиями и разработками. Различные соглашения по сотрудничеству с партнерами, занимающимися клиническими исследованиями способствует технологическому лидерству компании Orfit в плане разработки усовершенствованной продукции, доступной на мировом рынке. Сотрудничество c клиническими институтами очень полезно и важно для проверки медицинского оборудования в клинических условиях», - отметил в заключение Стивен Кайперс.