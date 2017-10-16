Баку, 16 октября, АЗЕРТАДЖ Страны ОПЕК в течение двух лет потеряли более 1 триллиона долларов из-за падения цен на нефть. Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на ТАСС, об этом генеральный секретарь Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) Мухаммед Баркиндо сказал на сессии в рамках ежегодной нефтегазовой конференции KOGS-2017 в Кувейте.

AZERTAG.AZ : Страны ОПЕК в течение двух лет потеряли более 1 триллиона долларов из-за падения цен на нефть

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