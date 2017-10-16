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    ЭКОНОМИКА


    Страны ОПЕК в течение двух лет потеряли более 1 триллиона долларов из-за падения цен на нефть

    16.10.2017 [10:10]

    Баку, 16 октября, АЗЕРТАДЖ

    Страны ОПЕК в течение двух лет потеряли более 1 триллиона долларов из-за падения цен на нефть.

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на ТАСС, об этом генеральный секретарь Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) Мухаммед Баркиндо сказал на сессии в рамках ежегодной нефтегазовой конференции KOGS-2017 в Кувейте.

    AZERTAG.AZ :Страны ОПЕК в течение двух лет потеряли более 1 триллиона долларов из-за падения цен на нефть
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