Страны соглашения ОПЕК+ в сентябре выполнили его на рекордные 120 процентов

Баку, 21 октября, АЗЕРТАДЖ

Страны-участницы соглашения о сокращении добычи нефти (ОПЕК+) в сентябре выполнили его условия на рекордные 120 процентов, говорится в сообщении по итогам заседания технического комитета по мониторингу соблюдения соглашения, прошедшего в Вене.

«В сентябре 2017 года страны ОПЕК и участвующие в соглашении нефтедобывающие страны не ОПЕК достигли превосходного уровня соблюдения своих обязательств в 120 процентов — самый высокий уровень с начала действия соглашения», — говорится в сообщении. При этом в августе этот показатель составлял 116.

Суточная добыча нефти в Азербайджане составила 785,7 тысячи баррелей. Из них 733 тысячи баррелей сырая нефть, 52,7 тысячи баррелей - конденсат. Ежесуточно экспортировано 627 тысяч баррелей сырой нефти, 52,7 тысячи баррелей конденсата, 19,3 тысячи баррелей нефтепродуктов.

Ежесуточная нефтедобыча в стране в январе составила 793,9 тысячи баррелей, в феврале - 776,4 тысячи баррелей, в марте - 733,3 тысячи баррелей, в апреле - 781,1 тысячи баррелей, в мае - 785,3 тысячи баррелей, в июне - 793,7 тысячи баррелей, в июле 796,7 тысячи баррелей, в августе - 734,8 тысячи баррелей.

ОПЕК договорилась 30 ноября прошлого года в Вене о сокращении добычи на 1,2 миллиона баррелей в день с октябрьского уровня в целях стабилизации нефтяных цен. Одиннадцать не входящих в ОПЕК стран 10 декабря согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тысяч баррелей, в том числе Азербайджан — на 35 тысяч баррелей в сутки и выполняет взятое обязательство. 25 мая 2017 года в рамках 172 заседания Совета министров ОПЕК страны-члены организации и не входящие в картель достигли договоренности о продлении срока сокращения добычи нефти до конца первого квартала 2018 года.