Стресс для женщин опаснее, чем для мужчин

Баку, 21 октября, АЗЕРТАДЖ

Последствия стресса для женщин более драматичны по сравнению с мужчинами. Ученые обнаружили, что в организме представительниц слабого пола из-за стресса возникают негативные процессы, которые не наблюдаются у их мужей и бойфрендов.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на Рамблер/Доктор, сотрудники Университета Бригама Янга (США) подтвердили своим исследованием уже звучавшие ранее заявления о том, что в современном обществе женщины чаще мужчин страдают от последствий перенесенного стресса – депрессии и тревожных расстройств. Сделанная ими находка содержит в себе ключ к объяснению данного феномена.

В частности, авторы нового исследования установили, что у женщин под воздействием стресса может измениться состав кишечных бактерий, тогда как у мужчин этого не происходит. «Кишечный микробиом мужчин и женщин по-разному реагирует на стресс», - отметила ведущий автор проекта профессор Лаура Бриджуотер.

К такому выводу ученых подтолкнули результаты проведенных испытаний с мышами, подвергавшимися стрессу, например, посредством резких или угрожающих звуков. Половина грызунов питалась кормом с высоким содержанием жира. В финале эксперимента было установлено, что после стрессовых ситуаций кишечные бактерии самок изменялись.

По словам специалистов, в женском организме из-за стресса погибает больше полезных бактерий, - в результате он начинает функционировать как у тех, кто постоянно объедается жирной пищей.