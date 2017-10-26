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    НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ


    Студенты Бакинской высшей школы нефти побывали в Барселоне

    26.10.2017 [13:50]

    Баку, 26 октября, АЗЕРТАДЖ 

    Студенты Бакинской высшей школы нефти (БВШН), обучающиеся по специальности «Инженер по автоматизации процессов», приняли участие в проекте «HackUPC», который прошел в Политехническом университете Каталонии, расположенном в испанском городе Барселона.

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ, мероприятие собрало около 700 креативных и творчески мыслящих представителей студенческой молодежи со всего мира, интересующихся современными информационными технологиями (ИТ). Команды, принимавшие участие в проекте, демонстрировали разработанные ими компьютерные программы и игры, а также робототехнику.

    Пятикурсники Керим Керимов и Шамиль Омаров и третьекурсник Хаджалы Байрамов, представлявшие БВШН и Азербайджан в Барселоне, вместе с другими участниками проекта знакомились с последними достижениями в области ИТ и делились созданными ими компьютерными разработками. Главной частью проекта стал длившийся 36 часов конкурс, в котором соревнующиеся команды готовили и представляли разработки по избранной теме. Студенты Высшей школы приняли участие в состязании на тему «Прочтение рукописей при помощи компьютерных технологий и их использование». Работа азербайджанских студентов вызвала большой интерес организаторов проекта, команда БВШН заняла второе место среди девяти команд, участвовавших в конкурсе на эту тему.

    AZERTAG.AZ :Студенты Бакинской высшей школы нефти побывали в Барселоне
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