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    ПОЛИТИКА


    Существуют хорошие перспективы для дальнейшего развития азербайджано-литовских отношений

    19.10.2017 [21:21]

    Баку, 19 oктября, AЗЕРТАДЖ

    19 октября председатель Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Огтай Асадов встретился с находящейся с визитом в нашей стране делегацией, возглавляемой заместителем председателя Сейма Литовской Республики Иреной Шиаулиене.

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ, Oгтай Асадов сказал, что между Азербайджаном и Литвой существуют тесные отношения.

    Он отметил, что переговоры, проведенные во время взаимных визитов глав государств, и подписанные документы позитивно влияют на дальнейшее углубление наших отношений.Осуществление таких визитов на различных уровнях еще более сближает наши народы друг с другом.

    Особо отметив высокий уровень политического диалога между сторонами, спикер сказал, что это проявляется и в других сферах жизни. Он отметил, что между законодательными органами наших стран налажены хорошие связи. Деятельность групп дружбы в парламентах двух стран достойна одобрения. Эти группы играют особую роль в развитии наших отношений. Именно регулярные контакты членов группы оказывают позитивное влияние на интенсификацию связей на уровне парламентов в целом.

    Oгтай Асадов отметил, что принятие литовско-азербайджанской межпарламентской группой дружбы в апреле нынешнего года обращения в связи с годовщиной Ходжалинского геноцида было расценено общественностью Азербайджана как дружественный шаг. Oн выразил надежду на то, что Сейм Литвы в будущем также примет соответствующий документ по этому вопросу.

    Председатель довел до внимания гостьи, что уже 14 государств, одна международная организация и более 20 штатов США признали Ходжалинский геноцид, приняли документы, осуждающие оккупацию Арменией наших территорий.

    Председатель Милли Меджлиса особо подчеркнул значение Твиннингового проекта, реализуемого в рамках сотрудничества с Европейским Союзом. Он отметил, что в 2009-2011 годах Милли Меджлис и Сейм Литвы эффективно сотрудничали в рамках этого проекта. Спикер выразил надежду на то, что такие проекты внесут вклад в реализацию приоритетных мер, отмеченных в Плане действий Европейской политики соседства по Азербайджану.

    Oгтай Асадов сказал, что Азербайджан вносит существенный вклад в архитектуру энергетической безопасности Европы, сообщил, что в ближайшие годы будут реализованы такие газовые проекты как TANAP и TAP. Он отметил, что наша страна активно участвует в восстановлении Великого Шелкового пути. Препринимаются практические шаги, направленные на реализацию транспортных коридоров Восток-Запад, Север-Юг. С точки зрения грузоперевозок эти проекты значимы и для Литвы.

    Ирена Шиаулиене выразила удовлетворение визитом в нашу страну и проведенными здесь встречами. Она отметила, что Литва считает Азербайджан стратегическим партнером и намерена еще более углубить сотрудничество с этим регионом Южного Кавказа в различных областях жизни. Подчеркнув значение межпарламентских связей, гостья отметила важность встреч наших депутатов на различных международных мероприятиях и переговоров, проводимых во время взаимных визитов.

    В ходе беседы был проведен обмен мнениями о дальнейшем углублении связей в политической, экономической, культурной, гуманитарной сферах, перспективах развития отношений на парламентском уровне, других вопросах, представляющих взаимный интерес.

    Во встрече приняли участие руководитель Аппарата Милли Меджлиса Сафа Мирзоев, глава рабочей группы по межпарламентским связям с Литвой Кямран Набизаде, послы Гасан Мамедзаде, Валдас Ластаускас и другие официальные лица.

    AZERTAG.AZ :Существуют хорошие перспективы для дальнейшего развития азербайджано-литовских отношений
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