Связи между Азербайджаном и Чехией развиваются как на парламентском, так и на правительственном уровнях

Баку, 23 oктября, AЗЕРТАДЖ

23 октября заместитель председателя Милли Меджлиса, председатель комитета по природным ресурсам, энергетике и экологии Валех Алескеров встретился с находящейся в нашей стране делегацией во главе с заместителем председателя Сената Чешской Республики Иржи Шестаком.

Как сообщает AЗЕРТАДЖ, говоря о связях между нашими странами, Валех Алескеров высоко оценил значение визита. Oн отметил, что встречи и переговоры, которые будут проведены в Баку в рамках визита, придадут импульс повышению существующих отношений на более высокий уровень.

Заместитель председателя Милли Меджлиса отметил, что связи между Aзербайджаном и Чехией как на парламентском, так и на правительственном уровнях развиваются год от года. В углублении отношений свою роль играют и межпарламентские группы дружбы.

Иржи Шестак выразил на встрече удовлетворение визитом в Азербайджан. Oн сказал, что его страна намерена углублять и расширять сотрудничество. Заместитель председателя Сената напомнил о подписанном главами государств документе о стратегическом партнерстве между Чехией и Азербайджаном. Oн отметил, что наряду с политическими связями Чехия хочет развивать сотрудничество и в экономической сфере.

В ходе беседы говорилось и о чешских компаниях, сотрудничающих с Азербайджаном, была подчеркнута важность углубления взаимодействия. Состоялся широкий обмен мнениями по ряду вопросов, представляющих взаимный интерес, в частности, о перспективах развития сотрудничества с Азербайджаном.

Во встрече приняли участие председатели комитетов Милли Меджлиса Эльдар Ибрагимов и Зияд Самедзаде, члены рабочей группы по межпарламентским связям с Чехией Садагят Велиева, Ульвия Агаева, Кямиля Алиева и Кямран Набизаде.