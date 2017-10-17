Баку, 17 октября, АЗЕРТАДЖ Шахматный фестиваль «Баку Опен-2017», посвященный 26-й годовщине государственной независимости Азербайджана, пройдет c 13 по 21 ноября. Как сообщает АЗЕРТАДЖ, международный турнир пройдет в двух группах: опен и детский турнир. Фестиваль соберет за шахматной доской свыше 100 любителей древней и великолепной игры из 9 стран. «Баку Опен-2017» пройдет по швейцарской системе в 9 туров.

AZERTAG.AZ : Свыше 100 любителей древней и великолепной игры соберутся в Баку

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