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    Свыше 100 любителей древней и великолепной игры соберутся в Баку

    17.10.2017 [11:56]

    Баку, 17 октября, АЗЕРТАДЖ 

    Шахматный фестиваль «Баку Опен-2017», посвященный 26-й годовщине государственной независимости Азербайджана, пройдет c 13 по 21 ноября.

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ, международный турнир пройдет в двух группах: опен и детский турнир. Фестиваль соберет за шахматной доской свыше 100 любителей древней и великолепной игры из 9 стран.

    «Баку Опен-2017» пройдет по швейцарской системе в 9 туров.

    AZERTAG.AZ :Свыше 100 любителей древней и великолепной игры соберутся в Баку
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