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    Свыше 330 шахматистов выйдут на старт Мемориала Чигорина

    16.10.2017 [15:53]

    Баку, 16 октября, АЗЕРТАДЖ 

    В Санкт-Петербурге в 24-й раз по счету пройдет шахматный Мемориал Михаила Чигорина, который также считается этапом Кубка России.

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ, турнир стартует 21 октября. На вчерашний день заявился 331 игрок, включая 37 гроссмейстеров из 23 стран. Азербайджан в этом турнире представят гроссмейстер Азер Мирзоев, ФИДЕ мастера Магомед Мурадлы, Ахмед Ахмедзаде, Раван Алиев, Алтай Эйнуллаев, кандидат в мастера Айдын Сулейманлы, международные мастера Наиль Баширли и Нармин Мамедова.

    Последний тур соревнования пройдет 29 октября.

    AZERTAG.AZ :Свыше 330 шахматистов выйдут на старт Мемориала Чигорина
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