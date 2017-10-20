ТЮРКСОЙ и Школа Анадолу отметят 90-летие Чингиза Айтматова

Баку, 20 октября, АЗЕРТАДЖ

Международная организация тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) и Школа Анадолу проведут ряд мероприятий, посвященных 90-летию со дня рождения выдающегося представителя тюркского мира, писателя Чингиза Айтматова. Об этом сообщил генеральный секретарь ТЮРКСОЙ, профессор Дюсен Касеинов.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ со ссылкой на пресс-службу ТЮРКСОЙ, генсек организации посетил панельную дискуссию «Отечественный и национальный голос нашей литературы – Тарык Бугра», организованную в городе Аксарай (Турция) в рамках проекта «Литературные вечера Школы Анадолу». Участниками данной встречи стали заместитель министра образования Турции Орхан Эрдем, губернатор Аксарая Айкут Пекмез, посол Казахстана в Турции Абзал Сапарбекулы, ректор Университета имени Нежметтина Эрбакана Музаффер Шекер, ректор Аксарайского университета Юсуф Шахин, а также ряд известных деятелей науки и искусства, студенты.

После презентаций студентов, рассказывающих о жизни и творчестве известного турецкого писателя Тарыка Бугры, Дюсен Касеинов выразил уверенность в том, что вечера, организованные Школой Анадолу с целью ознакомления молодежи с шедеврами литературы тюркского мира, были крайне полезны для молодого поколения.

Слова генсека ТЮРКСОЙ о том, что в 2018 году будет отмечаться 90-летие со дня рождения выдающегося кыргызского писателя Чингиза Айтматова, в связи с чем «Литературные вечера Школы Анадолу» планируется посвятить творчеству этого мастера слова, вызвали овации присутствующих.

В своей речи посол Казахстана Абзал Сапарбекулы отметил, что Тарык Бугра обладал необычным взглядом на мир и был выдающимся мастером слова, настоящим просветителем. По словам посла, в произведениях Тарыка Бугры ярко выражены призывы к пробуждению национального самосознания, отражены чувства и дух не только турецкого народа, но и всего тюркского мира.

Заострив внимание на значимости пробуждения национального духа и самосознания в странах тюркского мира, Абзал Сапарбекулы напомнил слова Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева из его статьи «Взгляд в будущее: Модернизация общественного сознания» о необходимости сохранения национального духа и богатого культурного наследия своих предков и, одновременно, открытости миру. Посол подчеркнул, что в реализации этих задач одну из важнейших ролей играет читающая молодежь, общество. В связи с этим он выразил свою благодарность Школе Анадолу за ее усилия в достижении данной цели.