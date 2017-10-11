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    КУЛЬТУРА


    Театр «Аса» готовится к новому спектаклю

    11.10.2017 [12:32]

    Баку, 11 октября, АЗЕРТАДЖ

    Театр «Аса», в труппе которого в основном работают актеры с ограниченными физическими возможностями, готовится к новому спектаклю.

    Как сообщили АЗЕРТАДЖ в театре, за годовую деятельность театра спектакль на основе произведения известного американского писателя Джона Стейнбека «О мышах и людях» будет уже третьим по счету. Премьера состоится в ноябре. В постановке задействованы 8 актеров, из которых шесть – люди с ограниченными физическими возможностями.

    Режиссер-постановщик – художественный руководитель театра Нихад Гуламзаде.

    Отметим, что предыдущие постановки «Аса» пользовались большим успехом.

    AZERTAG.AZ :Театр «Аса» готовится к новому спектаклю
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