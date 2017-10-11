Театр «Аса» готовится к новому спектаклю

Баку, 11 октября, АЗЕРТАДЖ

Театр «Аса», в труппе которого в основном работают актеры с ограниченными физическими возможностями, готовится к новому спектаклю.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в театре, за годовую деятельность театра спектакль на основе произведения известного американского писателя Джона Стейнбека «О мышах и людях» будет уже третьим по счету. Премьера состоится в ноябре. В постановке задействованы 8 актеров, из которых шесть – люди с ограниченными физическими возможностями.

Режиссер-постановщик – художественный руководитель театра Нихад Гуламзаде.

Отметим, что предыдущие постановки «Аса» пользовались большим успехом.