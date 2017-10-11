Театр «Аса» готовится к новому спектаклю
AzerTAg.az
11.10.2017 [12:32]
Баку, 11 октября, АЗЕРТАДЖ
Театр «Аса», в труппе которого в основном работают актеры с ограниченными физическими возможностями, готовится к новому спектаклю.
Как сообщили АЗЕРТАДЖ в театре, за годовую деятельность театра спектакль на основе произведения известного американского писателя Джона Стейнбека «О мышах и людях» будет уже третьим по счету. Премьера состоится в ноябре. В постановке задействованы 8 актеров, из которых шесть – люди с ограниченными физическими возможностями.
Режиссер-постановщик – художественный руководитель театра Нихад Гуламзаде.
Отметим, что предыдущие постановки «Аса» пользовались большим успехом.
© При использовании информации гиперссылка обязательна.
При обнаружении в тексте ошибки, надо ее выделить, нажав на клавиши ctrl + enter и отправить нам
Другие новости раздела
04.10.2017 [10:26]
30.09.2017 [20:58]
27.09.2017 [13:00]
26.09.2017 [14:59]
МУЛЬТИМЕДИА
11.10.2017 [16:49]
11.10.2017 [16:39]
11.10.2017 [14:19]
11.10.2017 [18:27]
11.10.2017 [16:12]
11.10.2017 [18:15]
11.10.2017 [17:15]
11.10.2017 [17:03]
11.10.2017 [17:02]
11.10.2017 [18:08]
11.10.2017 [12:54]
11.10.2017 [12:19]
11.10.2017 [15:58]
11.10.2017 [13:34]
11.10.2017 [11:25]
11.10.2017 [11:00]
10.10.2017 [14:40]
10.10.2017 [11:36]
06.10.2017 [17:50]
11.10.2017 [17:54]
11.10.2017 [15:14]
11.10.2017 [11:06]
11.10.2017 [18:10]
11.10.2017 [17:20]
11.10.2017 [14:11]
11.10.2017 [11:16]
11.10.2017 [17:18]
11.10.2017 [15:05]
10.10.2017 [16:31]
10.10.2017 [15:50]
В тексте информации есть орфографическая ошибка
Напишите свое замечание