Технический мониторинговый комитет ОПЕК+ проведет встречу 20 октября

Баку, 9 октября, АЗЕРТАДЖ

Технический комитет по мониторингу выполнения соглашения о сокращении добычи нефти стран ОПЕК и ряда других нефтедобывающих государств (ОПЕК+) проведет очередное заседание 20 октября в Вене, сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на РИА Новости.

К участию во встрече приглашены также представители Ливии, Нигерии и Ирака.

ОПЕК договорилась 30 ноября прошлого года в Вене о сокращении добычи на 1,2 миллиона баррелей в день с октябрьского уровня в целях стабилизации нефтяных цен. Одиннадцать не входящих в ОПЕК стран 10 декабря согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тысяч баррелей, в том числе Азербайджан — на 35 тысяч баррелей в сутки и выполняет взятое обязательство. 25 мая 2017 года в рамках 172 заседания Совета министров ОПЕК страны-члены организации и не входящие в картель достигли договоренности о продлении срока сокращения добычи нефти до конца первого квартала 2018 года.