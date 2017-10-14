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    Техническим спонсором «Милана» станет Puma

    14.10.2017 [13:58]

    Баку, 14 октября, АЗЕРТАДЖ

    Футбольный клуб «Милан», начиная с сезона-2018/19, будет выступать в экипировке от другого производителя.

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ, миланцы достигли предварительного соглашения с компанией Puma.

    Напомним, что с 1998 года (а до этого – с 1978-го по 1980-й, с 1990-го по 1993-й) спонсором «Милана» является Adidas.

    Договоренность о расторжении действовавшего до лета 2023 года контракта была достигнута при покупке клуба китайскими инвесторами.

    AZERTAG.AZ :Техническим спонсором «Милана» станет Puma
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