Техническим спонсором «Милана» станет Puma

Баку, 14 октября, АЗЕРТАДЖ

Футбольный клуб «Милан», начиная с сезона-2018/19, будет выступать в экипировке от другого производителя.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, миланцы достигли предварительного соглашения с компанией Puma.

Напомним, что с 1998 года (а до этого – с 1978-го по 1980-й, с 1990-го по 1993-й) спонсором «Милана» является Adidas.

Договоренность о расторжении действовавшего до лета 2023 года контракта была достигнута при покупке клуба китайскими инвесторами.