Техническим спонсором «Милана» станет Puma
AzerTAg.az
14.10.2017 [13:58]
Баку, 14 октября, АЗЕРТАДЖ
Футбольный клуб «Милан», начиная с сезона-2018/19, будет выступать в экипировке от другого производителя.
Как сообщает АЗЕРТАДЖ, миланцы достигли предварительного соглашения с компанией Puma.
Напомним, что с 1998 года (а до этого – с 1978-го по 1980-й, с 1990-го по 1993-й) спонсором «Милана» является Adidas.
Договоренность о расторжении действовавшего до лета 2023 года контракта была достигнута при покупке клуба китайскими инвесторами.
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