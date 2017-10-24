    • / ПОЛИТИКА

    ПОЛИТИКА


    Телеканал TRT HABER представил обширный репортаж о государственной независимости Азербайджана

    24.10.2017 [16:52]

    Баку, 24 октября, АЗЕРТАДЖ

    Ведущий турецкий телеканал TRT HABER представил обширный репортаж по случаю Дня государственной независимости Азербайджана.

    Как сообщает специальный корреспондент АЗЕРТАДЖ, в передаче речь шла о создании и распаде Азербайджанской Демократической Республики, восстановлении в конце XX века нашей государственной независимости, созидательной работе и реформах, проведенных под руководством общенационального лидера Гейдара Алиева, в том числе о результатах, проведенных в стране свободных и справедливых выборов, созидательной работе и крупных достижениях под руководством Президента Ильхама Алиева.

    Далее в репортаже, подготовленном руководителем отдела мировых новостей ТРТ, известным исследователем, тележурналистом Ахмедом Багчеджи были представлены фрагменты с церемонии, организованной в Турецко-азербайджанском обществе в Стамбуле, посвященной Дню государственной независимости.

    Председатель İSTAD Сафар Карагоюнлу и собственный корреспондент АЗЕРТАДЖ в Турции Сабир Шахтахты представили в своих интервью подробную информацию о процессах, касающихся завоевания государственной независимости и этапов ее развития.

     

    AZERTAG.AZ :Телеканал TRT HABER представил обширный репортаж о государственной независимости Азербайджана
    © При использовании информации гиперссылка обязательна.
    При обнаружении в тексте ошибки, надо ее выделить, нажав на клавиши ctrl + enter и отправить нам

    НАПИСАТЬ АВТОРУ

    заполните места, указанные значком *

    Пожалуйста, введите буквы, указанные на рисунке
    Буквы могут быть как прописными, так и строчными
    Другие новости раздела
    24.10.2017 [19:34]
    Премьер-министр Aзербайджана встретился с президентом Панафриканского парламента
    24.10.2017 [15:06]
    Максим Курячий: Украинские депутаты, проголосовавшие против Азербайджана в ПАСЕ, специализированы по оппозиционной риторике
    24.10.2017 [14:08]
    В литовском издании «Lietuvos zinios» опубликована статья о нагорно-карабахской войне и азербайджанских беженцах
    23.10.2017 [22:05]
    Президент Панафриканского парламента ознакомился с Центром Гейдара Алиева
    Телеканал TRT HABER представил обширный репортаж о государственной независимости Азербайджана