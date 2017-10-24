Телеканал TRT HABER представил обширный репортаж о государственной независимости Азербайджана

Баку, 24 октября, АЗЕРТАДЖ

Ведущий турецкий телеканал TRT HABER представил обширный репортаж по случаю Дня государственной независимости Азербайджана.

Как сообщает специальный корреспондент АЗЕРТАДЖ, в передаче речь шла о создании и распаде Азербайджанской Демократической Республики, восстановлении в конце XX века нашей государственной независимости, созидательной работе и реформах, проведенных под руководством общенационального лидера Гейдара Алиева, в том числе о результатах, проведенных в стране свободных и справедливых выборов, созидательной работе и крупных достижениях под руководством Президента Ильхама Алиева.

Далее в репортаже, подготовленном руководителем отдела мировых новостей ТРТ, известным исследователем, тележурналистом Ахмедом Багчеджи были представлены фрагменты с церемонии, организованной в Турецко-азербайджанском обществе в Стамбуле, посвященной Дню государственной независимости.

Председатель İSTAD Сафар Карагоюнлу и собственный корреспондент АЗЕРТАДЖ в Турции Сабир Шахтахты представили в своих интервью подробную информацию о процессах, касающихся завоевания государственной независимости и этапов ее развития.