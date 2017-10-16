Тесное сотрудничество между Азербайджаном и Грузией играет важную роль в обеспечении безопасности в регионе

Тбилиси, 16 октября, АЗЕРТАДЖ

Находящийся с визитом в Тбилиси министр обороны Азербайджанской Республики, генерал-полковник Закир Гасанов 16 октября встретился с начальником Генерального штаба Вооруженных сил этой страны, генерал-майором Владимером Чачибайей.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства обороны, на встрече стороны обсудили плодотворный опыт сотрудничества между Азербайджаном и Грузией на двустороннем, региональном и международном уровнях, особо подчеркнули, что отношения между двумя странами создают почву для обеспечения безопасности в регионе.

На встрече также было отмечено, что взаимные визиты руководящих составов Вооруженных сил, в том числе организация и проведение встреч военных специалистов, внесут вклад в развитие сотрудничества между двумя странами, а также для определения новых направлений деятельности.

Стороны выразили уверенность в том, что проведение с участием Грузии совместных тренингов в трехстороннем и двухстороннем форматах внесет свой вклад в дело достижения операционного согласования среди подразделений Вооруженных сил, а также в региональную безопасность.

Хатаи Азизов

собкор АЗЕРТАДЖ

Тбилиси