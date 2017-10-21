The Jerusalem Post: «Армяно-азербайджанские переговоры: путь к миру или войне»

Баку, 21 октября, АЗЕРТАДЖ

Несколько дней назад в Женеве состоялись переговоры между президентами Азербайджана и Армении Ильхамом Алиевым и Сержем Саргсяном в рамках урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Президенты Азербайджана и Армении согласились принять меры для активизации переговорного процесса по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, отмечается в совместном заявлении сопредседателей Минской группы ОБСЕ и министров иностранных дел Азербайджана и Армении.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом написал глава израильской неправительственной организации «Международные проекты для общества», известный израильский эксперт в области международных отношений Арье Гут в своей статье «Армяно-азербайджанские переговоры: путь к миру или войне» (http://www.jpost.com/Blogs/News-from-Arye-Gut/Armenian-Azerbaijani-negotiations-the-way-to-peace-or-war-507813), опубликованной 19 октября в авторитетной израильской англоязычной газете The Jerusalem Post.

«Встреча проходила в конструктивной атмосфере. Президенты согласились принять меры для активизации переговорного процесса и предпринять дополнительные шаги для снижения напряженности на линии соприкосновения. Сопредседатели выразили удовлетворение этими прямыми переговорами, которые прошли после длительного перерыва. Они по-прежнему готовы работать вместе со сторонами для мирного урегулирования армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта», — отмечается в заявлении.

По мнению Арье Гута, несмотря на вышеуказанное заявление сопредседателей Минской группы ОБСЕ, субстантивных переговоров не получилось. «Повторилась безуспешная попытка армянского президента обмануть всех, в том числе Азербайджан, сопредседателей Минской группы ОБСЕ и мировое сообщество, невзирая на то, что такое по определению невозможно. Тем не менее, армянский президент верит в большое армянское чудо. Однако его этот талант направлен уже не в сторону Азербайджана, он продолжает усиленно обрабатывать соплеменников, находящихся в тяжелейшем моральном и экономическом коллапсе», – отмечает автор статьи.

«Несколько минут назад завершилась встреча с президентом Азербайджана: каких-либо конкретных договоренностей у нас нет касательно вариантов решения проблемы. Ильхам Алиев также, естественно, прекрасно понимает сложность проблемы, как и я, но это такой вопрос, у которого никогда не будет простого решения. Но в одном хочу, чтобы вы все были уверены: для нас не может быть решения, которое может так или иначе нарушить безопасность Карабаха. Единственным для нас решением является то, чтобы Карабах был вне состава Азербайджана», – заявил Серж Саргсян, выступая перед армянской диаспорой в Швейцарии.

Гут отмечает, что данное заявление и подлинные реальные действия президента Сержа Саргсяна еще раз доказывают, что он абсолютно безответственный и недальновидный политик, террорист, случайно попавший на политическую сцену Армении. «Во всех своих выступлениях он пытается оправдать агрессивную и оккупационную политику Армении. На самом же деле он еще раз подтверждает свой низкий политический и дипломатический уровень. Переговоры еще не успели завершиться, еще не был сделан нужный анализ переговоров в Женеве, а Саргсян уже спешит с заявлением, что Карабах будет вне состава Азербайджана. Совершенно ясно, что нынешний режим в Армении кровно незаинтересован в мире и стабильности на Южном Кавказе и для него важнее удовлетворить капризы армянской диаспоры мира, чем думать и обеспечивать будущее страны. Этот преступный клан в Армении просто заинтересован в сохранении статус-кво в армяно-азербайджанском, нагорно карабахском конфликте.

В стране, где антиазербайджанизм и антисемитизм, шовинизм и национализм, возвеличивание культа фашистских преступников и пособников являются неотъемлемой частью государственной политики, не может быть стремления к миру. Для них война - это возможность сохранения собственной власти.

Данное заявление и поведение Саргсяна – еще один блеф армянских сепаратистов с целью в очередной раз оправдать собственные агрессивные и оккупационные действия против Азербайджана. Понятно, что руководство нынешней Армении стремится во чтобы то ни стало сохранить статус-кво, сложившийся за время перемирия. Однако последние события в регионе еще раз доказывают, что официальный Баку никогда не согласится с существующим в регионе статус-кво и Армения должна осознать, что терпение Азербайджана имеет границы. Во всем есть красная черта, и переступив ее, назад воротиться будет невозможно. И Баку, согласно нормам международного права, имеет право не только на самозащиту, но и на освобождение оккупированных Арменией азербайджанских территорий», – пишет израильский эксперт в своей статье в авторитетной израильской англоязычной газете The Jerusalem Post.

По мнению Гута, богатый исторический опыт учит, что до сих пор редко какое-то государство добровольно уступало захваченные силой земли другому государству. Нет такого прецедента в мировой истории. "И Саргсян своим заявлением хочет подтолкнуть Азербайджан к силовому решению проблемы. Озвучивая подобные вызовы, Армения надеется, что ее старший брат в лице официальной Москвы, скорее всего, этого не допустит. Продолжая обманывать армянскую диаспору в мире, Саргсян заявил, что мы сделаем всё для достижения цели, наряду с этим обеспечивая развитие Армении, экономически укрепляя нашу страну. Очередная ложь и фальшь армянского президента… Саргсян практически забыл о собственном народе и занят укреплением собственной власти и олигархии. Сегодня это не секрет, что режим Саргсяна обогащается на разграблении собственной страны, используя оккупированные территории Азербайджана в качестве бесконтрольных зон для наркотрафика и других целей, и все это ведет Республику Армения и армянский народ к национальной катастрофе.

Согласно армянскому источнику Husisapail Network, население Армении стремительно сокращается, с каждым годом эмиграция принимает все более катастрофические масштабы, перерастая в массовое бегство населения. Изолированная в регионе Южного Кавказа, Армения из-за оккупации азербайджанских земель осталась практически в стороне от главных геополитических и геоэкономических проектов, связанных с газовыми и нефтяными ресурсами Каспийского моря. И в будущем Армении не светит быть частью какого-либо геополитического проекта, который возможен на Южном Кавказе, где Азербайджан и Грузия, тесно сотрудничая во многих областях, обоюдно извлекают выгоду», – отмечает Арье Гут в своей статье.

Автор статьи отмечает, что Армении следовало бы бросить взгляд на идеи и мысли известного французского теоретика Раймона Арона, который еще во второй половине ХХ века писал: «Экономическая прибыль, которая может быть получена в результате войны, смехотворна по сравнению с тем, что дает простое повышение производительности труда. Промышленная цивилизация действительно позволяет осуществить сотрудничество классов и наций, она делает войну бессмысленной, а мир – соответствующим интересам всех». То есть если бы Армения жила в мире и согласии с соседними государствами, то она могла бы быть одним из процветающих государств Южного Кавказа, а не изгоем региона.

По мнению Гута, несмотря на кардинальные изменения в системе международных отношений, сохраняются прежние стереотипы в мышлении политических лидеров и военных, стереотипы, выработанные в те времена, когда применение военной силы было само собой разумеющимся. «Как раз о таких руководителях государств как Саргсян и говорит Раймон Арон, у которого старое мышление времен конца ХIХ - начала ХХ века, то есть времен националистов-дашнаков, которые хотели искусственно создать «Великую Армению». Сейчас в ХХI веке, когда глобальные проблемы беспокоят все мировое сообщество и человечество думает как спасти мир от глобальных катастроф, Армения думает о создании империи, и никто не может им объяснить, что времена империй остались в прошлом, надо смотреть вперед и решать глобальные проблемы человечества, надо жить в мире и согласии с соседними странами и тогда Армения намного больше извлечет выгоды, чем конфликтуя с соседними государствами», – подчеркивает автор статьи.

По мнению Арье Гута, это неоспоримый факт, что Армения вогнала себя в силки и сегодня является самой слабой и зависимой страной Южного Кавказа. «В последнее время мы наблюдаем, с одной стороны, социально-экономический провал и полное фиаско политики руководства, в результате чего в Армении со стороны властей осуществляется “белый геноцид”. Лицемерие Саргсяна не имеет границ, и это очевидно. Ведь сказано же, что в политике правда свидетельствует о силе, а лицемерие о слабости. Саргсян старается показать себя в качестве конструктивного и толерантного человека, но на практике ему не удается достичь этой цели», – отмечает Гут.

По мнению эксперта, заявления президента Армении свидетельствуют о том, что нынешнее руководство Армении думает не о тяжелом геополитическом положении страны, а о том, как уберечь и укрепить свое правление и о выгодах своего клана, а также как угодить и потакать армянской диаспоре, которая, прекрасно проживая в развитых странах мира, экономически подпитывает Армению.

«Армянской диаспоре глубоко безразлично жалкое существование армянского народа, чьи дети гибнут на чужой земле за их бредовые идеи о «Великой Армении». Тогда, как дети армян, проживающих в странах «золотого миллиарда», живут как «золотая молодежь», а дети простых армян, живущих в Армении, являются заложниками их вымышленных идей и теряют единственное, что у них есть – жизнь. Ведь рано или поздно Азербайджан вернет свои земли, оккупированные Арменией, а ту молодежь, которая погибает с обоих сторон, никто уже не вернет. И их смерть будет на совести таких «политиков», как Серж Саргсян, и армянской диаспоры, живущей «идеями» конца ХIХ века», - резюмирует глава израильской неправительственной организации «Международные проекты для общества» Арье Гут в своей статье в авторитетной израильской англоязычной газете The Jerusalem Post.