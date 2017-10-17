The Washington Times: «Азербайджан: партнер Америки в войне против терроризма»

Вашингтон, 17 октября, АЗЕРТАДЖ

В газете The Washington Times опубликована статья под названием «Азербайджан: партнер Америки в войне против терроризма», в которой говорится о вкладе Азербайджана в борьбе с экстремизмом и международным терроризмом, и сотрудничестве с НАТО. В газете отмечается, что 7 сентября первый замминистра обороны Азербайджанской Республики, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил генерал-полковник Наджмеддин Садыков встретился с делегацией во главе с председателем военного комитета НАТО, генералом Петром Павлом. Во время встречи генерал-полковник Н.Садыков подчеркнул успешное развитие военных отношений с Североатлантическим альянсом и рассказал о военном сотрудничестве между Азербайджаном и НАТО, деятельности Вооруженных сил Азербайджана в рамках различных программ НАТО и вкладе Азербайджана в достижение прогресса в небоевой операции "Решительная поддержка", проводимой НАТО в Афганистане.

Генерал-полковник Садыков особо отметил роль общенационального лидера Гейдара Алиева и главы государства, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Азербайджана Ильхама Алиева, в налаживании плодотворных и доверительных отношений между Азербайджаном и НАТО.

Касаясь военно-политической ситуации в регионе, генерал-полковник Н.Садыков подчеркнул важность разрешения нагорно-карабахского конфликта в рамках территориальной целостности Азербайджана и норм международного права.

Генерал Павел дал высокую оценку Азербайджану за то, что он всегда был надежным партнером альянса, и выразил признательность за участие в борьбе с терроризмом, отметил его значительный вклад в обеспечение воздушного пространства для перевозки грузов для миротворческих операций и высокий уровень профессионализма азербайджанских миротворцев в Афганистане.

Юсиф Бабанлы

собкор АЗЕРТАДЖ

Вашингтон