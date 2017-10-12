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    ПОЛИТИКА


    The Washington Times о необходимости более тесного сотрудничества между США и Азербайджаном

    12.10.2017 [10:51]

    Вашингтон, 12 октября, АЗЕРТАДЖ

    Газета The Washington Times опубликовала статью директора «Caspian Group Holdings» Роба Собхани под названием «Почему Трамп должен более тесно сотрудничать с Азербайджаном», в которой говорится о необходимости большего внимания со стороны администрации Трампа для дальнейшего развития американо-азербайджанских отношений.

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ, автор пишет, что существует несколько важных причин, по которым администрация Трампа должна продолжать развивать отношения между двумя странами. Во-первых, отмечает Собхани, роль Азербайджана в недавнем решении Президента Трампа об увеличении масштаба американского военного участия в Афганистане будет иметь решающее значение. Азербайджан не только состоит в контингенте войск в Афганистане, сражаясь бок о бок с американскими военнослужащими, но и разрешает транспортному командованию Пентагона использовать свое воздушное пространство, что, в свою очередь, является жизненно важным фактором для успеха американской миссии в Афганистане.

    Другая причина, по которой команда Трампа должна более тесно сотрудничать с Азербайджаном, связана с глобальной войной против религиозного экстремизма. В то время как в мусульманском мире наблюдается «гражданская война идей», пишет автор, Азербайджан стоит на передовой в этой битве, потому что религиозная толерантность является неотъемлемой частью богатой культуры и наследия этой страны. Азербайджан является родиной для процветающих еврейских, христианских и других общин, представители которых живут бок о бок в духе толерантности. Говоря об оккупированных Арменией территориях Азербайджана и способностях Президента Трампа вести успешные переговоры и «заключать сделку», Собхани пишет о необходимости сотрудничества с Россией в урегулировании армяно-азербайджанского конфликта.

    Далее эксперт отмечает роль Азербайджана в поставках энергоносителей в Европу. Он пишет, что Соединенные Штаты и Азербайджан имеют общую цель по разведке, разработке и транспортировке нефти и газа из бассейна Каспийского моря на рынки Европы и за ее пределы. Экспорт азербайджанского газа в Европу, который должен начаться в 2020 году, может способствовать диверсификации импорта энергоносителей континента и уменьшить зависимость от одного поставщика.

    В статье подчеркивается, что Президент Трамп может продемонстрировать стратегическое видение по долгосрочной энергетической безопасности Европы, возобновив 100-процентную поддержку со стороны США реализации транскаспийского газового коридора, берущего начало в Азербайджане.

    Юсиф Бабанлы

    собкор АЗЕРТАДЖ

    Вашингтон

    AZERTAG.AZ :The Washington Times о необходимости более тесного сотрудничества между США и Азербайджаном
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