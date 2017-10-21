Три расиста были арестованы в ходе демонстрации после выступления Ричарда Спенсера во Флориде

Вашингтон, 20 октября, АЗЕРТАДЖ

19 октября было арестовано три человека после акции протеста против выступления белого расиста и основателя организации "Институт национальной политики" Ричарда Спенсера во Флоридском Университете в г. Гейнсвилл, штат Флорида.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, трое мужчин были арестованы за их предполагаемую роль в инциденте с перестрелкой после выступления Спенсера. По словам полиции города, подозреваемые применили оружие после словесной перепалки с демонстрантами. Перепалка началась после того как уроженцы штата Техас двадцативосьмилетний Тайлер Тенбринк, тридцатилетний Уильям Фейс, и двадцативосьмилетний Колтон Фейрс подъехали к участникам акции протеста, выкрикивая "хай Гитлер!" и другие нацистские лозунги.

Ричард Спенсер, который является президентом так называемого Института национальной политики, попросил организовать выступление в университете. Вначале администрация университета отказалась дать разрешение на проведение лекции из-за проблем с безопасностью, но в конце концов согласилась. Озабоченность в связи с безопасностью связана с недавними событиями в г. Шарлотсвилл, штат Вирджиния, где был убит один человек и ранено 19, после того, как на толпу демонстрантов наехал автомобиль, управляемый белым расистом.

Юсиф Бабанлы

собкор АЗЕРТАДЖ

Вашингтон