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    Триумф Ростислава Певцова в Гонконге

    23.10.2017 [11:11]

    Баку, 23 октября, АЗЕРТАДЖ

    Международный сезон по триатлону постепенно приближается к своему завершению. Впереди в календаре осталось несколько стартов, прежде чем ведущие спортсмены уйдут на небольшие зимние каникулы. Поэтому особую ценность в конце года имеет результат каждого старта. В этом контексте показательным оказался Открытый кубок Азии в Гонконге, где блестящую победу отпраздновал лидер сборной Азербайджана Ростислав Певцов.

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в мужском зачете на старт вышло 69 спортсменов, а Певцов, благодаря своему высокому рейтингу, получил первый порядковый номер. Иными словами, считался главным фаворитом старта. Но свой высокий статус необходимо было подтверждать по ходу гонки, которая обещала быть непростой. Особенно в свете того, что в Гонконг съехались триатлеты из Японии, Австралии, Канады, Германии, Венгрии, Италии и многих других стран, рассчитывавших на пьедестал.

    Борьба за победу действительно получилась довольно острой. Поначалу Ростислав оказался в группе преследователей лидеров, затем пустился в погоню и смог прийти к финишу первым. Триатлет сборной Азербайджана на 3 секунды опередил венгра Габора Фалдума, завершившего гонку вторым. Бронза досталась Максимилиану Шветцу из Германии.

    Следует отметить, что для Р.Певцова - это уже четвертый пьедестал в текущем международном сезоне. Он начал с победы на Кубке Европы в Лас-Пальмасе, затем занял первое место на Открытом кубке Африки в Рабате, а далее примерил серебро Кубка мира в Ченгду. Во второй половине сезона Ростислав занял второе место в общем зачете Кубка Европы, а теперь отпраздновал победу на Открытом кубке Азии в Гонконге.

    В женском зачете турнира в Гонконге неплохой результат показала Ксения Левковская, остановившаяся в шаге от пьедестала. Она показала четвертый результат среди тридцати пяти участниц, а победу отпраздновала японка Фука Сега.

    Во второй половине сезона Ксения выступает более стабильно: можно вспомнить четвертое место на Кубке Европы в Фуншале в сентябре и седьмую строчку в общем зачете Кубка Европы. При этом самым лучшим результатом стал Открытый чемпионат Африки в Марокко, где Левковская отпраздновала победу.

     

    AZERTAG.AZ :Триумф Ростислава Певцова в Гонконге
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