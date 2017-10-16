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    Трое египетских полицейских погибли в результате вооруженного нападения на филиал нацбанка на Синайском полуострове

    16.10.2017 [15:49]

    Каир, 16 октября, АЗЕРТАДЖ

    Высокопоставленный источник в МВД Египта заявил о вооруженном нападении террористов на филиал национального банка в центре Синайского полуострова, сообщает официальное информационное агентство MENA.

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ, по словам источника, служба безопасности банка отразила террористическое нападение, в результате чего погибли трое полицейских, а также уничтожены несколько террористов. Отмечается, что террористы заложили пять взрывных устройств по всему периметру банка.

    В настоящее время инженеры-взрывотехники обезвреживают заложенные устройства. Силы безопасности ведут поиски террористов.

    Кроме того, по данным некоторых СМИ, сегодня же было совершено вооруженное нападение на пост полиции, охраняющей коптскую церковь Мар Гиргис в центре города Аль Ариш на севере Синайского полуострова. В ходе атаки произошла перестрелка между полицейскими и террористами. О жертвах и пострадавших пока официальной информации не поступало.

    Ася Гаджизаде

    собкор АЗЕРТАДЖ

    Каир

    AZERTAG.AZ :Трое египетских полицейских погибли в результате вооруженного нападения на филиал нацбанка на Синайском полуострове
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