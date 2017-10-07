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    Тропический шторм Нейт ударит по США как ураган первой категории

    07.10.2017 [10:07]

    Вашингтон, 7 октября, АЗЕРТАДЖ

    Гидрометеорологи прогнозируют, что тропический шторм, в результате которого погибло уже 22 человека в Центральной Америке, преобразуется в ураган за субботу. Как сообщает АЗЕРТАДЖ, ураган затем направится к берегам США, в частности к Новому Орлеану, штат Луизиана.

    Согласно данным Национального центра ураганов, оповещения и официальные предупреждения об урагане были уже задействованы в прибрежных районах четырех юго-восточных штатов США, в том числе, в Новом Орлеане. Предупреждения о приближающемся урагане распространились на центральную часть штатов Алабама и Миссисипи, северную часть штата Джорджии и западную часть Флориды.

    Губернатор штата Луизиана Джон Бел Эдвардс уже объявил чрезвычайное положение, так как его штат находится в центре ураганного удара. Эдвардс мобилизовал 1300 солдат национальной гвардии, из которых 15 отправились в Новый Орлеан, чтобы изучить состояние дренажных систем.

    Юсиф Бабанлы

    собкор АЗЕРТАДЖ

    Вашингтон

    AZERTAG.AZ :Тропический шторм Нейт ударит по США как ураган первой категории
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