Турецкий центр BILGESAM разместил на своем сайте монографию Али Гасанова о Ходжалинском геноциде

Стамбул, 11 октября, АЗЕРТАДЖ

Действующий в Стамбуле Исследовательский центр BILGESAM разместил на своем сайте электронные версии на турецком и английском языках научной монографии помощника Президента Азербайджанской Республики по общественно-политическим вопросам Али Гасанова под названием «Ходжалинский геноцид: Причины, последствия и признание на международной арене».

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, BILGESAM (Центр стратегических исследований мудрых людей) является одним из ведущих стратегических центров Турции, а также всего мира. Центр в своих исследованиях периодически уделяет место изучению причин и последствий армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта.

Функционирующий в Турции дипломатический корпус, а также престижные высшие учебные заведения и центры стратегических исследований сотрудничают с BILGESAM, обладающим большим авторитетом среди научной общественности, а также подписаны на издания этой структуры.

Отметим, что в книге «Ходжалинский геноцид: Причины, последствия и признание на международной арене» повествуется о тяжелых последствиях агрессорской политики армян, осуществляемой против нашей страны в результате вновь выдвигаемых ими во второй половине 80-х годов ХХ века, пользуясь возникшей ситуацией, необоснованных территориальных притязаний на Нагорно-Карабахский регион Азербайджана с целью продолжения реализации идеи о создании «Великой Армении» с помощью своих покровителей на ближнем и дальнем зарубежье. Предоставив подробную информацию о тяжелых террористических актах, осуществляемых агрессорской Арменией против Азербайджана, автор пишет: «Геноцид в Ходжалы, учиненный армянами в конце ХХ века, расценивается как одно из самых тяжких преступлений против человечества. Ходжалинская трагедия ничем не отличается от таких страшных трагедий, как Хатынь, Лидица, Орадур, Холокост, Сонгми, Руанда и Сребреница, навсегда оставшихся в исторической памяти. Вышеназванные кровопролития вошли в историю войн как геноциды мирного населения и вызвали широкий резонанс во всем мире».

В книге, изданной на восьми языках, также предоставлена информация о географическом расположении города Ходжалы, его стратегическом значении, а также о работе, осуществляемой в рамках международной кампании «Справедливость Ходжалы!» с целью признания Ходжалинского геноцида во всем мире. Монография является ценным источником для исследователей Ходжалинского геноцида, в целом, армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта, специалистов, занимающихся вопросами внешней политики, а также для широкой читательской аудитории.

В ближайшие месяцы предусмотрена публикация книги, имеющей фундаментальное научное значение, также в журнале «Стратежист», являющемся ежемесячным изданием BILGESAM, уделяющим место политическим анализам вопросов региональной и глобальной безопасности.

Сабир Шахтахты

собкор АЗЕРТАДЖ

Стамбул