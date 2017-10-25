Туркменский дипломат: Железная дорога Казахстан-Туркменистан-Иран станет «золотым звеном» международного коридора «Север-Юг»

Баку, 25 октября, АЗЕРТАДЖ

Железная дорога Казахстан-Туркменистан-Иран станет «золотым звеном» международного коридора «Север-Юг»

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом 25 октября на брифинге на тему «Туркменистан – сердце Великого шелкового пути эпохи могущества и счастья» сказал первый секретарь посольства Туркменистана в Азербайджане Батыр Реджепов.

Дипломат отметил, что эта стальная магистраль, призванная стать «золотым звеном» международного коридора «Север-Юг», обеспечит удобную и экономичную доставку грузов из Европы в Центральную и Южную Азию, Ближний и Средний Восток. Ввод ее в действие актуален также с учетом возможной состыковки с транспортной сетью «Восток-Запад», то есть с пролегающим через Каспий трансконтинентальным маршрутом Китай-Средняя Азия-Кавказ-Европа. Общая длина стального пути, пролегающего от казахстанских степей через Каракумы в горную провинцию Гулистан на севере Ирана, составляет 900 километров. Из них самый протяженный участок магистрали приходится на территорию Туркменистана», - сказал Б.Реджепов.

Дипломат подчеркнул, что с экономической точки зрения эта дорога представляет собой кратчайший путь доставки грузов. В этой связи сокращение сроков грузооборота обеспечивает серьезное конкурентное преимущество.

В мероприятии приняли участие официальные лица, представители общественности и СМИ.