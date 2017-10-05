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    НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ


    UNEC - единственный университет на пространстве СНГ, являющийся членом программы MBA ACCA наивысшими условиями

    05.10.2017 [16:31]

    Баку, 5 октября, АЗЕРТАДЖ

    Ректор UNEC, профессор Адалят Мурадов встретился с магистрами I курса Школы бизнеса UNEC.

    Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе UNEC, поздравив магистров с поступлением в программу MBA Школы бизнеса UNEC, ректор UNEC выразил благодарность за выбор UNEC и пожелал успехов в карьере.

    Говоря о международных аккредитациях программы MBA, А.Мурадов отметил, что впервые в стране Школа бизнеса UNEC стала членом организации EFDM, которая является самой престижной ассоциацей Европы по образованию бизнеса. Он отметил, что организация EFDM создает выпускникам программы MBA возможность для прямого выхода на рынок труда стран Европейского Союза и других глобальных регионов. А.Мурадов назвал большим успехом аккредитацию Школы бизнеса UNEC в ACCA, являющейся членом Международной ассоциации бухгалтеров.

    Отметив освобождение магистров, обучающихся по специальности «бухгалтерского учета», от экзаменов F1-F9, ректор отметил, что UNEC - единственный университет в пространстве СНГ, который является членом ACCA программы MBA. Он отметил, что освобождение от экзаменов уровня F1-F7, применяемых в самых престижных университетах мира, представляет возможность выпускникам Школы бизнеса UNEC находиться на шаг впереди на рынке труда.

    На встрече магистрам была представлена информация об инновационном бизнес-инкубаторе UNEC, успешных стартап-проектах. Было отмечено оказание полной поддержки UNEC магистрам, желающим продемонстрировать свою бизнес-идею. Было отмечено, что магистры получают образование в вечернюю смену, с текущего учебного года режим работы библиотеки продлен до 22.00. Было отмечено, что основой качественного обучения является богатая библиотека, в связи с чем до конца текущего года в UNEC будет отвечающая современным требования библиотека, функционирующая 7 дней и 24 часа.

    В конце встречи ректор ответил на многочисленные вопросы магистров.

    AZERTAG.AZ :UNEC - единственный университет на пространстве СНГ, являющийся членом программы MBA ACCA наивысшими условиями
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    UNEC - единственный университет на пространстве СНГ, являющийся членом программы MBA ACCA наивысшими условиями UNEC - единственный университет на пространстве СНГ, являющийся членом программы MBA ACCA наивысшими условиями UNEC - единственный университет на пространстве СНГ, являющийся членом программы MBA ACCA наивысшими условиями UNEC - единственный университет на пространстве СНГ, являющийся членом программы MBA ACCA наивысшими условиями UNEC - единственный университет на пространстве СНГ, являющийся членом программы MBA ACCA наивысшими условиями