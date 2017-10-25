UNEC на Московской международной выставке “Образование и карьера”

Баку, 25 октября, АЗЕРТАДЖ

В Москве прошла 46-я Московская международная выставка “Образование и карьера”.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в UNEC, на мероприятии, организованном в крупнейшем выставочном центре Москвы - “Гостином дворе”, наряду с российскими вузами, были представлены многие ведущие университеты Западной Европы и Америки.

Стенд UNEC, 4-го лучшего экономического профиля университета по региону Рейтингового агентства QS “Развивающиеся Европа и Центральная Азия”, вызвала особый интерес у участников мероприятия. Учитывая значительное укрепление позиции Азербайджана на мировом рынке образования и в ряде авторитетных международных рейтингов, посетители, желающие получить образование в нашей стране, обращались с вопросами в связи программой MBA, Международным центром магистратуры и докторантуры, Русской экономической школой и Международной школой экономики UNEC.

Посетители, в частности, интересовались возможностями получения образования в Русской экономической школе. Директор школы, доцент Мансур Бархударов рассказал о школе, отметив, что здесь осуществляется подготовка кадров по 9 специальностям. Говоря о международных связях школы, директор отметил обмен студентами и преподавателями, осуществляемый с Российским экономическим университетом имени Плеханова, Российской высшей экономической школой, Уральским федеральным университетом и Тюменским индустриальным университетом, предоставил информацию о соглашении двойного диплома по ступени бакалавра инклюзивного высшего образования между Московским государственным гуманитарным экономическим университетом и UNEC. Он также отметил прохождение студентами Русской экономической школы производственной практики за рубежом. М.Бархударов отметил, что Инновационный бизнес инкубатор предоставляет студентам возможность для реализации бизнес идей.

Участники выставки ознакомились с правилами приема в Дербентский филиал UNEC, который является единственным высшим учебным заведением Азербайджана, действующим в России с официальной лицензией. Еще больше внимание посетителей привлекло получение в филиале гражданами России бесплатного образования и стипендии.

Директор Центра карьеры UNEC Фуад Алиев принял участие в мастер-классе и семинарах, организованных в карьерном отделе выставки. Он предоставил участникам мероприятия подробную информацию о Центре карьеры UNEC и услугах, оказываемых центром обучающимся.

Стенд UNEC, наряду с посетителями, привлек внимание и представителей других университетов. Ряд ведущих университетов, нацеленных на интеграцию в образовательное пространство Азербайджана, выразили интерес к сотрудничеству в этом направлении с UNEC. В ходе выставки состоялись встречи с корпоративными структурами, основной сферой деятельности которых являются инновационные образовательные услуги, играющие ведущую роль в мире и регионе, намечены направления перспективы будущего сотрудничества.

На трехдневной выставке UNEC был награжден дипломом “За большой вклад в работу с молодежью, просветительскую деятельность, развитие профессионального и высшего образования”.