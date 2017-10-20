У побережья Флориды нашли две подводные пирамиды

Баку, 20 октября, АЗЕРТАДЖ

На океанском дне неподалеку от побережья Флориды находятся две огромные пирамиды. Об этом утверждает один из уфологов на основании изучения изображений, полученных посредством сервисов Google Maps и Google Earth.

Как соообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на Sun, видео с рассказом об открытии было выложено на Youtube-канале secureteam10. Сенсационное открытие было сделано уфологом по имени Скотт, который давно занимается изучением разнообразных аномалий.

По словам Скотта, пирамиды находятся рядом с островом Нью-Провиденс. Очертания пирамид довольно отчетливы, и их наличие доказывает, что остров населяли древние люди, возможно, представители ацтекской цивилизации.

С выводами энтузиаста оказались согласны не все. Некоторые считают, что на снимках изображен коралловый риф или скалы.