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    У побережья Флориды нашли две подводные пирамиды

    20.10.2017 [12:45]

    Баку, 20 октября, АЗЕРТАДЖ

    На океанском дне неподалеку от побережья Флориды находятся две огромные пирамиды. Об этом утверждает один из уфологов на основании изучения изображений, полученных посредством сервисов Google Maps и Google Earth.

    Как соообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на Sun, видео с рассказом об открытии было выложено на Youtube-канале secureteam10. Сенсационное открытие было сделано уфологом по имени Скотт, который давно занимается изучением разнообразных аномалий.

    По словам Скотта, пирамиды находятся рядом с островом Нью-Провиденс. Очертания пирамид довольно отчетливы, и их наличие доказывает, что остров населяли древние люди, возможно, представители ацтекской цивилизации.

    С выводами энтузиаста оказались согласны не все. Некоторые считают, что на снимках изображен коралловый риф или скалы.

    AZERTAG.AZ :У побережья Флориды нашли две подводные пирамиды
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