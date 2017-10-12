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    ПОЛИТИКА


    Участники Международной конференции посетили могилу великого лидера Гейдара Алиева и Шехидляр хиябаны

    12.10.2017 [10:14]

    Баку, 12 октября, АЗЕРТАДЖ

    12 октября участники проходящей в Баку Международной конференции «Консолидация и единство народов как основной фактор в победе над фашизмом и сохранении мира» посетили Аллею почетного захоронения, где почтили память общенационального лидера нашего народа, архитектора и созидателя современного независимого Азербайджанского государства Гейдара Алиева, возложили венок к его могиле.

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ, была также почтена память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы ханум Алиевой, возложены цветы на ее могилу.

    Гости также побывали в Шехидляр хиябаны, где почтили память отважных сынов и дочерей Родины, отдавших жизнь во имя независимости и территориальной целостности Азербайджана, возложили венок к монументу «Вечный огонь».

    Затем участники конференции возложили венок к памятнику дважды Герою Советского Союза Ази Асланову, почтили светлую память отважного полководца, проявившего невиданный героизм во Второй мировой войне.

    AZERTAG.AZ :Участники Международной конференции посетили могилу великого лидера Гейдара Алиева и Шехидляр хиябаны
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