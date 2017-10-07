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    Учёные научились добывать из слёз электрический ток

    07.10.2017 [18:08]

    Баку, 7 октября, АЗЕРТАДЖ

    Группа учёных из Лимерекского университета в Ирландии нашла весьма забавный способ добычи электричества. По словам исследователей, основным компонентом в данной методике могут быть слёзы человека.

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на сайт “Апрал”, к подобному выводу специалисты пришли на основании изучения пьезоэлектрических свойств фермента лизоцима. Кристаллы данного вещества авторы исследования помещали между стекол, а затем замеряли полученный разряд электричества. В итоге учёные определили, что пьезоэлектрический эффект белков можно сопоставить с показателями кварца. Подобный фермент, как утверждают специалисты, есть в значительном количестве в слезах, молоке и слюне млекопитающих, а также в яичных белках.

     

    AZERTAG.AZ :Учёные научились добывать из слёз электрический ток
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    Учёные научились добывать из слёз электрический ток