Учёные научились добывать из слёз электрический ток

Баку, 7 октября, АЗЕРТАДЖ

Группа учёных из Лимерекского университета в Ирландии нашла весьма забавный способ добычи электричества. По словам исследователей, основным компонентом в данной методике могут быть слёзы человека.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на сайт “Апрал”, к подобному выводу специалисты пришли на основании изучения пьезоэлектрических свойств фермента лизоцима. Кристаллы данного вещества авторы исследования помещали между стекол, а затем замеряли полученный разряд электричества. В итоге учёные определили, что пьезоэлектрический эффект белков можно сопоставить с показателями кварца. Подобный фермент, как утверждают специалисты, есть в значительном количестве в слезах, молоке и слюне млекопитающих, а также в яичных белках.