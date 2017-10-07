Ученые связали проблемы с чтением у детей с нарушениями слуха

Баку, 7 октября, АЗЕРТАДЖ

Дети, испытывающие трудности с чтением или письмом, на самом деле могут страдать от нарушений слуха, пишет The Telegraph.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на РИА Новости, проведенное учеными из Университета Ковентри (Великобритания) исследование выявило, что у четверти плохо читающих детей в возрасте от восьми до десяти лет есть слабые или средние дефекты слуха, о которых не знали ни их родители, ни школьные учителя. По словам ученых, проблемы со слухом негативно влияют на способность ребенка воспринимать звуки и язык в целом в виде письменного текста.

«Слабые или средние нарушения слуха усложняют восприятие речи и звука, в особенности в классе, где много шума и других отвлекающих факторов. Следовательно, дети, страдавшие от ушных инфекций и иных, связанных со слухом заболеваний, не всегда способны воспринимать звучание речи. Это происходит в критически важный момент, на ранних стадиях обучения чтению», — отметила автор доклада Хелен Брэдмор.

Существующих в школах медицинских осмотров недостаточно, чтобы выявить такие проблемы, поэтому ученые советуют родителям отправлять детей на углубленное обследование слуха.