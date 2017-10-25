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    ОБЩЕСТВО


    Ученые выделили зоны мозга, связанные с самооценкой

    25.10.2017 [14:25]

    Баку, 25 октября, АЗЕРТАДЖ

    Исследователи из Университетского колледжа Лондона подтвердили: уровень самооценки человека зависит от того, как его оценивают окружающие. Также МРТ-обследование выявило зоны мозга, связанные с колебаниями самооценки в зависимости от мнений других людей. В перспективе подобные исследования помогут определять, насколько высок риск развития расстройств психики у человека.

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на сайт Рамблер/Доктор, в исследовании приняли участие 40 человек, их средний возраст составил 23 года. Участники работы заполнили опросник, состоящий из стандартных вопросов для выявления уровня самооценки. Людей просили указать лучшие и худшие качества своей личности, свои самые большие страхи, любимые занятия. Спустя неделю участники исследования прошли тестирование методом функциональной магнитно-резонансной томографии. Во время теста им демонстрировали искусственно сгенерированные отзывы на их анкету, якобы созданные 184 людьми в возрасте от 18 до 30 лет. Отзывы состояли из положительной или отрицательной оценки («лайка» или «дизлайка»). Вымышленных авторов отзывов разделили на четыре группы. В каждой соотношение оценок участника было схожим. Таким образом, от некоторых групп люди ждали в основном положительных отзывов. Во время тестирования участники несколько раз указывали субъективный уровень своей самооценки в данный момент.

    Во второй фазе эксперимента «положительные» группы начинали оценивать человека в основном негативно. Во время «удара по самооценке» ее субъективный уровень падал. МРТ-обследование показало: при этом значительно возрастала активность в островковой доле коры головного мозга, а также вентромедиальной префронтальной коре. Деятельность островковой доли связывают с эмпатией — например, с оценкой уровня чужой боли.

    Исследователи установили, что люди с более сильными колебаниями самооценки во время теста в среднем отличались более низкой самооценкой. Также они чаще сообщали о симптомах депрессии или повышенной тревожности. Авторы работы считают, что исследование активности определенных зон мозга может выявить склонность человека к расстройствам психики. Такие методики могут стать частью профилактики расстройств.

    AZERTAG.AZ :Ученые выделили зоны мозга, связанные с самооценкой
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