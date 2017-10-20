Ученые выяснили, что мозг живет после смерти

Баку, 20 октября, АЗЕРТАДЖ

Ученые из медцентра Langone при Университете Нью-Йорка обнаружили, что после смерти человек еще некоторое время осознает происходящее вокруг. Доктор Сэм Парни, автор научной работы, провел исследование пяти тысяч случаев клинической смерти в Европе и США. Большинство опрошенных пациентов смогли рассказать, что видели и слышали происходящее вокруг них уже после зафиксированной остановки сердца, сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на Рамблер/Доктор.

«Они рассказывают о том, как работают врачи и медсёстры, о том, что видели и слышали вокруг себя. Они упоминают такие вещи, которые просто не могли знать», — говорит Доктор Сэм Парния.

Каждый сообщенный пациентами факт был подтвержден реаниматорами. Что самое ужасное, многие пациенты могли слышать, как врачи вокруг обсуждают их смерть. Наука пока не имеет возможности объяснить этот странный и пугающий факт. Ранее врачи предполагали, что посмертный опыт — не более, чем галлюцинации лишенного кислорода мозга. Но теперь стало совершенно понятно: наше сознание живет и после смерти.