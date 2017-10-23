Учреждена премия «Azerbaijan Changing DiabetesTM Awards» в области борьбы с диабетом

Баку, 23 октября, АЗЕРТАДЖ

Каждый год миллионы людей умирают от сахарного диабета, а сотни миллионов людей страдают от него. Согласно статистике Международной федерации диабета, в настоящее время в мире 415 миллионов человек больны сахарным диабетом, и предполагается, что к 2040 году эта цифра увеличится до 640 миллионов. Примерно половина лиц, страдающих сахарным диабетом, не знают, что они больны. В настоящее время в Азербайджане диагностировано более 200 тысяч человек, больных сахарным диабетом.

С целью повышения информированности населения о борьбе с сахарным диабетом Фонд Гейдара Алиева и компания «Ново Нордиск» начали претворять в жизнь совместный проект. В рамках проекта впервые в Азербайджане для отличившихся в борьбе с сахарным диабетом учреждена премия.

По обоюдной инициативе Фонда Гейдара Алиева и компании «Ново Нордиск» в нашей стране в рамках проекта “Azerbaijan Changing DiabetesTM Awards” будут вручаться премии по 4 номинациям.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, победители по каждой номинации будут определены по нижеследующим критериям.

1. Лучший молодой исследователь года. В этой номинации преимущество будет отдаваться авторам научных исследований и статей о сахарном диабете, активным участникам научных конференций и семинаров, молодым исследователям, участвовавшим на мероприятиях Международной федерации диабета.

2. Лучший врач года. Преимущество будет отдаваться врачам, которые используют инновационные методы при лечении сахарного диабета; активно участвуют на научных конференциях и семинарах; основываясь на современные протоколы, проявляют инициативу перевода на инсулин пациентов на начальных стадиях лечения; имеют пациентов с показателями HbA1c, находящихся под строгим контролем.

3. Лучший журналист года. Свои работы могут представить авторы просветительских статей о борьбе с сахарным диабетом, в том числе о самом заболевании, журналисты, принимавшие участие на мероприятиях, посвященных проблемам сахарного диабета. Преимущество будет отдаваться и авторам статей, рассказывающих о возможностях улучшения образа жизни пациентов, страдающих диабетом, а также о расходах на лечение сахарного диабета и их оптимизации.

4. Лучший преподаватель года. По этой номинации будут награждаться лица, проводящие качественное обучение пациентов, больных сахарным диабетом.

Призеров ждут интересные подарки.

Заявки по указанным номинациям кандидаты могут отправить на электронный почтовый адрес [email protected] При этом кандидатам к заявке следует приложить автобиографию, подробную информацию о себе и документы, соответствующие номинации.

Заявки принимаются с 23 октября по 1 ноября 2017 года. Затем члены Комитета, состоящего из экспертов, определят победителей по каждой номинации.

Премия “Azerbaijan Changing DiabetesTM Awards” будет вручена на мероприятии, которое пройдет в ноябре.

Отметим, что начиная с 2007 года, Фонд Гейдара Алиева присоединился ко Всемирной кампании по борьбе с сахарным диабетом. Фонд осуществляет разные проекты, направленные на привлечение внимания общественности к проблеме сахарного диабета как серьезного источника опасности для здоровья и увеличения возможностей по его предотвращению. Особенно серьезная поддержка по получению качественной медицинской помощи оказывается детям, больных сахарным диабетом. Предоставляя государственную поддержку тем, кто страдает от диабета, Фонд Гейдара Алиева принимает в нашей стране также тесное участие в сохранении нашего здоровья и генофонда.

«Ново Нордиск» – всемирно известная компания, использующая самые новые технологии при лечении сахарного диабета. Компания «Ново Нордиск» оказывает поддержку миллионам людей, страдающим сахарным диабетом, и лицам, находящихся в группе риска, во всем мире. Помимо того, что «Ново Нордиск» является передовой компанией по производству высококачественных препаратов, она также заботится об улучшении качества жизни людей, больных сахарным диабетом.