Удивительные свойства мимозы стыдливой

Баку, 21 октября, АЗЕРТАДЖ

Мимоза стыдливая (Mimosa pudica, латинское название «pudica» означает «стыдливый, скромный») — многолетнее травянистое растение в 30—60 см высоты, реже — до 1,5 м, вид растений из рода мимоза семейства бобовые. Такая реакция растения, в частности, является защитой от поедания животными или вредными насекомыми. Родина мимозы стыдливой- тропические районы Южной Америки и Центральная Америка. Выращивается и как комнатное или оранжерейное растение по всему миру.

Этот вечнозеленый декоративный кустарник родом из субтропиков Южной Америки. Культивируется повсюду в тропиках — в Африке, Северной Австралии, на Гавайях. Выращивается и как комнатное или оранжерейное растение по всему миру.

Растение токсично, может вызвать отравление скота на пастбищах. Во многих регионах мира — Австралии, Танзании, Южной Азии, Юго-Восточной Азии — оно считается злостным сорняком и подлежит контролю. В разных местах его распространение влияет на урожай кукурузы, помидоров, кофе, хлопка, бананов, сои, папайи и сахарного тростника.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, мимоза стыдливая обладает антисептическими, противовоспалительными, заживляющими, вяжущими, кровоостанавливающими свойствами. Лечебные свойства мимозы используются для уменьшения кровотечения при геморрое, трещинах, ранах, язвах; для заживления ран и порезов; для регенерирования тканей; как противоядие при укусах змей

Мимоза стыдливая благодаря заживляющим и вяжущим свойствам также используется в косметологии.