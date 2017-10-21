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    Удивительные свойства мимозы стыдливой

    21.10.2017 [17:43]

    Баку, 21 октября, АЗЕРТАДЖ

    Мимоза стыдливая (Mimosa pudica, латинское название «pudica» означает «стыдливый, скромный») — многолетнее травянистое растение в 30—60 см высоты, реже — до 1,5 м, вид растений из рода мимоза семейства бобовые. Такая реакция растения, в частности, является защитой от поедания животными или вредными насекомыми. Родина мимозы стыдливой- тропические районы Южной Америки и Центральная Америка. Выращивается и как комнатное или оранжерейное растение по всему миру.

    Этот вечнозеленый декоративный кустарник родом из субтропиков Южной Америки. Культивируется повсюду в тропиках — в Африке, Северной Австралии, на Гавайях. Выращивается и как комнатное или оранжерейное растение по всему миру.

    Растение токсично, может вызвать отравление скота на пастбищах. Во многих регионах мира — Австралии, Танзании, Южной Азии, Юго-Восточной Азии — оно считается злостным сорняком и подлежит контролю. В разных местах его распространение влияет на урожай кукурузы, помидоров, кофе, хлопка, бананов, сои, папайи и сахарного тростника.

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ, мимоза стыдливая обладает антисептическими, противовоспалительными, заживляющими, вяжущими, кровоостанавливающими свойствами. Лечебные свойства мимозы используются для уменьшения кровотечения при геморрое, трещинах, ранах, язвах; для заживления ран и порезов; для регенерирования тканей; как противоядие при укусах змей

    Мимоза стыдливая благодаря заживляющим и вяжущим свойствам также используется в косметологии.

    AZERTAG.AZ :Удивительные свойства мимозы стыдливой
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    Удивительные свойства мимозы стыдливой