Ульяновский автомобильный завод планирует провести в Баку презентацию УАЗ-Профи

Баку, 20 октября, АЗЕРТАДЖ

Ульяновский автомобильный завод планирует провести в Баку презентацию нового автомобиля УАЗ-Профи.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на официальный сайт губернатора Ульяновской области России, грузоподъемность УАЗ-Профи составляет 1,5 тонны. По словам специалистов предприятия, УАЗ-Профи позволит ульяновскому автопроизводителю укрепить позиции крупнейшего ульяновского автопроизводителя на рынке легких коммерческих автомобилей (LCV).

«Мы планируем развивать экспортное направление. Во-первых, это страны Таможенного союза. У нас прошла презентация в Армении, Белоруссии, Казахстане, на подходе Азербайджан. Этот автомобиль будет предложен покупателям в ближнем зарубежье. Также мы продолжим развивать свои рынки в странах Латинской Америки, потому что капотная компановка, которую имеет этот автомобиль, не совсем привычна для России. Но на мировых рынках, особенно в Америке и Латинской Америке, она давно и успешно используется. На 2018 году у нас запланирован ряд мероприятий, где мы покажем новые модели. Мы однозначно связываем развитие, в том числе и экспортным потенциалом», - сказал заместитель генерального директора по продажам и маркетингу ООО «УАЗ» Сергей Травкин.