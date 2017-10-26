Уничтожены лица, планировавшие террористические акты

Баку, 26 октября, AЗЕРТАДЖ

Поступившая в Службу государственной безопасности информация о том, что группа лиц, войдя в предварительный сговор, планировала совершить на почве религиозного экстремизма террористические акты на территории Азербайджанской Республики с использованием взрывчатых веществ, подтвердилась в результате проведенного расследования, зафиксированная деятельность вызвала необходимость принятия безотлагательных мер.

Было установлено, что группа лиц, оказавшись в подчинении функционирующей за пределами Азербайджанской Республики религиозной экстремистской террористической организации, собравшись в доме гражданина Азербайджанской Республики Алекберова Бахтияра Мамедсадыг оглу по кличке «Абдуллах» в поселке Локбатан Гарадагского района города Баку, избрали последнего «эмиром» своего отряда в составе упомянутого преступного объединения.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в отделе общественных связей Службы государственной безопасности, данные лица с помощью веществ и принадлежностей, приобретенных в целях совершения серии террористических актов, изготовили кустарным методом взрывчатые и зажигательные предметы и испытали их 22 октября 2017 года на территории поселка Локбатан Гарадагского района города Баку. На встречах данных лиц, детально зафиксированных оперативно-техническим путем, они в целях нарушения стабильности и безопасности в стране, создания общественно-политических беспорядков договорились совершить террористический акт на предстоящем 28 октября 2017 года митинге в Баку .

25 октября 2017 года были проведены комплексные оперативные мероприятия для задержания лиц, в отношении которых было вынесено решение о привлечении в качестве обвиняемого лица по возбужденному в Службе государственной безопасности уголовному делу.

В ходе операции члены преступной группы граждане Азербайджанской Республики Алекберов Бахтияр Мамедсадыг оглу, Масимли Анар Мехман оглу по кличке «Абу-Юнис», Гусейнли Джавид Гусейн оглу по кличке «Абу-Вакказ» оказали совместное сопротивление с использованием огнестрельного оружия, вследствие чего в установленном законодательством порядке в качестве ответной меры были уничтожены специальной оперативной группой с использованием служебного оружия.

В настоящее время следственно-оперативные мероприятия продолжаются.