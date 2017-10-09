Уровень безработицы в Чехии низкий, но инфляция продолжается

Прага, 9 октября, АЗЕРТАДЖ

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, уровень безработицы в Чехии в сентябре по сравнению с предыдущим месяцем снизился с 4 процентов до 3,8 проц. На бирже труда было зарегистрировано 284915 человек, что является самым низким показателем с мая 1998 года. В межгодовом сравнении уровень безработицы сократился на 1,4 проц. Число вакансий, наоборот, увеличилось как в годовом, так и в месячном сравнении.

Определенное оживление наблюдается на рынке труда, что связано с сезонными работами и продолжающимся туристическим сезоном. По данным европейской статистической службы Eurostat, уровень безработицы в Чешской Республике в августе оказался наиболее низким среди государств Евросоюза.

Самый низкий уровень безработицы - 1,2 проц зафиксирован в районе Рыхновa-над-Кнежной, менее двух процентов уровень безработицы составляет в районе Прага-восток (1,5). Самым высоким он остается на северо-востоке страны, в округе Карвина (8,9 проц) и в Мостецкой области (8,5).

В то же время, потребительские цены в Чехии, согласно ожиданиям аналитиков, в сентябре в годовом сопоставлении поднялись на 2,7 процентов, в августе текущего года темпы роста цен составили 2,5 проц. Цены растут во многом за счет повышения стоимости продуктов питания: сливочное масло подорожало, например, на 55 процентов, жиры - на 13,1 проц, фрукты - на 2,4 процента. Наряду с продуктами питания, на рост инфляции оказало влияние повышение расходов за аренду жилья (2,7 проц) и твердое топливо (5,3 проц).

Темпы промышленного производства выросли в августе 2017 года в годовом выражении на 5,8 проц после повышения на 3,3 проц месяцем раньше. Темпы роста в секторе строительства в августе поднялись на 1,9 проц, в июле - на 1,8 процента.

Парвана Гараева

собкор АЗЕРТАДЖ

Прага