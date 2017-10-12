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    Уровень содержания фенолов на участке Шихлы-2 в 3 раза превысил допустимую норму

    12.10.2017 [15:30]

    Баку, 12 октября, АЗЕРТАДЖ

    Национальный департамент мониторинга окружающей среды Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана (МЭПР) обнародовал результаты мониторинга по изучению уровня загрязненности трансграничных рек Кура и Араз и их трансграничных притоков, проведенного в первой декаде октября.

    Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе МЭПР, расход воды в реке Кура по сравнению с третьей декадой сентября увеличился на 70,7 кубометра в секунду и составил 147 кубометров в секунду.

    Кроме того, во время мониторинга на участке Куры и ее притоков, подверженных трансграничному загрязнению со стороны Грузии и Армении, в воде обнаружено повышенное содержание биогенных веществ, в несколько раз превышающих допустимую норму.

    Уровень содержания фенолов на участке Шихлы-2 в 3 раза, в Агстафачае и в одноименном водохранилище в 2 раза превысил допустимую норму.

    Содержание фенолов на участке Горадиз на реке Араз, на участке Шахсевен-1 и в Бахрамтепе в 2 раза превысил допустимую норму.

    Уровень соединений меди во всех пунктах колебался в пределах нормы.

    Кислородный режим во всех пунктах составляет 7.1-8 мг на литр воды, изменения происходят в рамках санитарных норм.

    AZERTAG.AZ : Уровень содержания фенолов на участке Шихлы-2 в 3 раза превысил допустимую норму
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