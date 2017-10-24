Уровень содержания фенолов на участке Шихлы-2 в 4 раза превысил допустимую норму

Баку, 24 октября, АЗЕРТАДЖ

Национальный департамент мониторинга окружающей среды Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана (МЭПР) обнародовал результаты мониторинга по изучению уровня загрязненности трансграничных рек Кура и Араз и их трансграничных притоков, проведенного во второй декаде октября.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе МЭПР, расход воды в реке Кура по сравнению с первой декадой октября увеличился на 36 кубометров в секунду и составил 183 кубометра в секунду.

Кроме того, во время мониторинга на участке Куры и ее притоков, подверженных трансграничному загрязнению со стороны Грузии и Армении, в воде обнаружено повышенное содержание биогенных веществ, в несколько раз превышающих допустимую норму.

Уровень содержания фенолов на участке Шихлы-2 в 4 раза, в Агстафачае в 3 раза, и в одноименном водохранилище в 2 раза превысил допустимую норму.

Содержание фенолов на участке Горадиз на реке Араз, на участке Шахсевен-1 и в Бахрамтепе в 2 раза превысил допустимую норму.

Уровень соединений меди во всех пунктах колебался в пределах нормы.

Кислородный режим во всех пунктах составляет 7.19-8.36 мг на литр воды, изменения происходят в рамках санитарных норм.