ВОЗ объявила о проведении Всемирной недели правильного использования антибиотиков

Баку, 26 октября, АЗЕРТАДЖ

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила по проведении 13-19 ноября 2017 года Всемирной недели правильного использования антибиотиков.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на сайт ВОЗ, кампания пройдет под девизом «Перед тем, как принимать антибиотики, проконсультируйтесь с квалифицированным специалистом здравоохранения».

Антибиотики являются ценным ресурсом, поэтому перед их приемом важно получить правильные рекомендации. Ответственное использование антибиотиков не только позволит получить наилучшее лечение, но и поможет уменьшить угрозу развития устойчивости к антибиотикам.

Целью кампании является объявление устойчивости к антибиотикам проблемой здравоохранения, признаваемой в глобальных масштабах, повышение осведомленности в отношении необходимости сохранения эффективности антибиотиков путем их надлежащего использования, содействие признанию того факта, что отдельные люди, специалисты здравоохранения и сельского хозяйства и правительства – все должны играть свою роль в борьбе с устойчивостью к антибиотикам.

ВОЗ вместе с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН и Всемирной организацией здравоохранения животных разрабатывают ряд материалов информационного характера. В ходе кампании планируется проведение просветительских мероприятий в учебных заведениях и социальных сетях.

Эксперты организации советуют принимать антибиотики только в случае, если их назначает квалифицированный специалист здравоохранения, соблюдать надлежащую гигиену рук и никогда не предлагать и не использовать оставшиеся антибиотики.