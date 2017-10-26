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    ВОЗ объявила о проведении Всемирной недели правильного использования антибиотиков

    26.10.2017 [13:44]

    Баку, 26 октября, АЗЕРТАДЖ

    Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила по проведении 13-19 ноября 2017 года Всемирной недели правильного использования антибиотиков.

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на сайт ВОЗ, кампания пройдет под девизом «Перед тем, как принимать антибиотики, проконсультируйтесь с квалифицированным специалистом здравоохранения».

    Антибиотики являются ценным ресурсом, поэтому перед их приемом важно получить правильные рекомендации. Ответственное использование антибиотиков не только позволит получить наилучшее лечение, но и поможет уменьшить угрозу развития устойчивости к антибиотикам.

    Целью кампании является объявление устойчивости к антибиотикам проблемой здравоохранения, признаваемой в глобальных масштабах, повышение осведомленности в отношении необходимости сохранения эффективности антибиотиков путем их надлежащего использования, содействие признанию того факта, что отдельные люди, специалисты здравоохранения и сельского хозяйства и правительства – все должны играть свою роль в борьбе с устойчивостью к антибиотикам.

    ВОЗ вместе с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН и Всемирной организацией здравоохранения животных разрабатывают ряд материалов информационного характера. В ходе кампании планируется проведение просветительских мероприятий в учебных заведениях и социальных сетях.

    Эксперты организации советуют принимать антибиотики только в случае, если их назначает квалифицированный специалист здравоохранения, соблюдать надлежащую гигиену рук и никогда не предлагать и не использовать оставшиеся антибиотики.

    AZERTAG.AZ :ВОЗ объявила о проведении Всемирной недели правильного использования антибиотиков
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