ВОЗ объявляет о создании комиссии высокого уровня по неинфекционным заболеваниям

Баку, 12 октября, АЗЕРТАДЖ

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус объявил о создании новой Глобальной комиссии высокого уровня по неинфекционным заболеваниям (НИЗ). Это объявление было сделано на 64-й сессии Регионального комитета ВОЗ для стран Восточного Средиземноморья, проходящей в Исламабаде.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, целью Комиссии будет поиск инновационных способов борьбы с главными причинами смертности в мире и продления продолжительности жизни миллионов человек. Комиссия будет оказывать поддержку продолжающимся политическим процессам, направленным на ускорение действий по борьбе с сердечнососудистыми заболеваниями, раком, диабетом и респираторными заболеваниями, а также на облегчение бремени страданий от нарушений психического здоровья и последствий насилия и травматизма.

Председателем Глобальной комиссии высокого уровня будет Сания Ништар, всемирно известная активистка в области борьбы с НИЗ, бывший федеральный министр правительства Пакистана и лидер гражданского общества. Она ранее была сопредседателем Комиссии ВОЗ по ликвидации детского ожирения.

Каждый год НИЗ уносят жизни около 40 миллионов человек, что составляет около 70 процентов всех случаев смерти. Примерно 15 миллионов из них – люди в возрасте от 30 до 69 лет. Страны с низким и средним уровнем доходов в наибольшей степени затронуты проблемой НИЗ: более 80 процентов всех случаев смерти от НИЗ происходят именно там. От насилия и травматизма чрезвычайно сильно страдает молодежь, особенно юноши.

В 2015 году лидеры всего мира приняли обязательство добиться к 2030 году сокращения числа случаев преждевременной смерти от НИЗ на одну треть в рамках работы по достижению Целей в области устойчивого развития.