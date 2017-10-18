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    В 40 заповедниках Китая содержатся 152 панды, являющиеся символом страны

    18.10.2017 [19:00]

    Сычуань, 18 октября, Гюнель Меликова, АЗЕРТАДЖ

    Продолжается визит группы журналистов евразийских стран в Китайскую Народную Республику накануне XIX съезда Коммунистической партии Китая продолжается.

    Как сообщает командированный в Китай журналист АЗЕРТАДЖ, представители СМИ, ознакомившиеся в рамках визита с провинцией Сычуань Китайской Народной Республики, побывали в древнем селе Шунлун уезда Донлинь, на инновационной предпринимательской базе по подготовке технических кадров, компании Gree по производству электроприборов, открывшемся в селе Гун-и города Мейшан народном хозяйственном карнавале «Мейшан» и исследовательской базе Чэнду по разведению больших панд.

    Журналистам была предоставлена возможность увидеть панд, считающихся символом Китая. Родиной черно-белых бамбуковых медведей являются горы Сычуаня и Тибета. В других странах панду можно увидеть лишь в зоопарках, однако ни одна страна не может их присвоить или купить. Китайские власти дают их другим странам в аренду лишь максимум сроком на 10 лет и детеныш панды, находящейся в аренде панды, доставляется в Китай. Единственная панда, находящаяся вдали от Родины, обитает в зоопарке Вашингтона. Ее в 1972 году лидер Китая Мао Цзэдун подарил этому зоопарку.

    2000 лет назад эти животные обитали в бамбуковых лесах в ряде регионов Восточной Азии, однако уничтожение лесов поставило под угрозу исчезновения популяцию панд.

    С провозглашением Китайской Народной Республики были предприняты важные шаги по охране панд. Китайское правительство создало научные центры и заповедники для их охраны. В настоящее время в Китае именно с этой целью созданы 40 заповедников, большинство которых находятся в провинции Сычуань. По законам Китая, убийцу панды ждет самое суровое наказание – смертная казнь.

    В настоящее время исследовательская база Чэнду по разведению больших панд функционирует в китайской провинции Сычуань. База находится в 10 километрах от центра района Ченхуа города Чэнду, а в 30 километрах – от международного аэропорта Шуанлю. Эта база, которая известна в мире как база по разведению больших панд, одновременно известна как научно-исследовательский и туристический центр. В самом крупном центре по искусственному разведению животных до 2015 года были размножены 357 бамбуковых медведей, 143 из которых большие панды. В настоящее время в центре содержатся 152 больших панд.

    Ознакомившиеся с провинцией Сычуань представители медиа отправились в город Пекин.

    AZERTAG.AZ :В 40 заповедниках Китая содержатся 152 панды, являющиеся символом страны
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