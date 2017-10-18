В Абу-Даби торжественно отмечено 25-летие установления дипотношений с ОАЭ и День государственной независимости Азербайджана

Абу-Даби, 18 октября, АЗЕРТАДЖ

Посольство Азербайджанской Республики в Объединенных Арабских Эмиратах устроило торжественный прием по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между Азербайджанской Республикой и Объединенными Арабскими Эмиратами и Дня государственной независимости Азербайджана. Церемония состоялась во всемирно известном отеле «Эмирейтс Палас».

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на мероприятии приняли участие заместитель министра иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ Ахмед Сари Аль Мазруи, официальные лица, представители общественности Эмиратов, протокола и Высшего Союза женщин, возглавляемого Шейхой Фатимой бинт Мубарак, послы и сотрудники дипломатического корпуса, международных организаций, крупных компаний и предприниматели, а также члены азербайджанской диаспоры.

Вначале мероприятия прозвучали государственные гимны двух стран.

Выступивший на торжественном приеме посол Азербайджана в ОАЭ Дашгын Шикаров подробно рассказал об истории установления дипломатических отношений между двумя странами, подчеркнув особую роль глав государств в развитии и укреплении межгосударственных отношений, фундамент которых был заложен общенациональным лидером Гейдаром Алиевым и основателем ОАЭ Шейхом Зайедом Бен Султаном Аль Нахайаном в Марокко во время совещания Организации исламского сотрудничества.

Д.Шикаров подчеркнул, что дружественные связи между нашими странами, которые стремительно развивались после установления дипломатических отношений в 1992 году, открыли новую важную страницу в истории двух стран. Посол отметил, что обе страны прошли успешный путь развития и стали ведущими странами региона. За эти годы стремительно развивающихся отношений проведено множество официальных встреч, взаимных визитов официальных лиц и различных мероприятий. Особым импульсом для углубления двусторонних связей послужил последний официальный визит Президента Азербайджана Ильхама Алиева в феврале 2016 года в ОАЭ и официальный визит министра иностранных дел Эмиратов Шейха Абдуллы бен Зайед Аль Нахайана в Баку в мае 2017 года.

Дашгын Шикаров заявил, что Азербайджан в лице Президента страны Ильхама Алиева заинтересован в укреплении межгосударственных отношений на всех уровнях. Первая леди Азербайджана Мехрибан Алиева и Шейха Фатима бинт Мубарак также придают особую значимость развитию двусторонних связей.

Глава азербайджанской дипмиссии также отметил, что между Азербайджаном и ОАЭ налажено успешное сотрудничество в области инвестиций, туризма и авиасообщения. Он обратил внимание на тот факт, что в настоящее время установлено авиасообщение между нашими странами и в Баку совершают полеты две эмиратские компании «Flydubai» и «AirArabia» и с марта следующего года в Азербайджан будет совершать полеты национальная авиакомпания «EtihadAirways».

«Сегодня азербайджано-эмиратские отношения поднялись на качественно новый уровень и наши страны готовы вместе прилагать усилия для их дальнейшего укрепления», - сказал в заключение посол Азербайджана в ОАЭ Дашгын Шикаров.

Мероприятие продолжилось концертной программой с участием мугамного трио в составе Гюлай Зейналовой, Сахиба Пашазаде и Тогрула Асадуллаева, а также арабской фольклорно-танцевальной группы.

В фойе и самом зале отеля «Эмирейтс Палас», где проходило мероприятие, под девизом «Год исламской солидарности – направление Азербайджан» была организована выставка произведений азербайджанских художников, отражающая связи между двумя странами и богатое культурное наследие нашей страны, установлены стенды ведущих азербайджанских компаний.

Большой интерес вызвал стенд азербайджанских туристических компаний «Фалкон» и «Захер», специализирующихся на развитии туристического направления с арабскими странами, которые представили печатную продукцию о туристическом потенциале нашей страны, традиционные сладости и сувениры.

Известная азербайджанская компания «Газелли» на оригинально оформленном стенде представила линию отечественной косметической продукции. Посетителям стенда азербайджанского бренда «Газелли» была предоставлена подробная информация о первой и единственной в Азербайджане парфюмерно-косметической компании, занимающейся разработкой и производством продукции на основе биологически активных, высокоэффективных уникальных ингредиентов, которыми богата наша страна.

В рамках мероприятия были представлены продукции, привезенные из Азербайджана - «Азерильме», «Багдан», «Бадамлы», «Сираб» и услуги национальных компаний «АЗАЛ» и «SilkWay». Вся продукция национального производителя была роздана в качестве подарков участникам мероприятия.

С целью пропаганды азербайджанской культуры и искусства, в рамках мероприятия была организована выставка «Мир азербайджанских красок в Абу-Даби», при содействии Общественного объединения по культурным связям «Сонмяз машал», под руководством председателя организации, доцента Азербайджанского университета языков Шахлы Нагиевой при поддержке Совета поддержки неправительственных организаций при Президенте Азербайджана. Неподдельный интерес и восторг вызвали необыкновенные картины талантливой азербайджанской художницы, члена Союза художников Азербайджана Нармины Велиевой.

Свое уникальное творчество на вставке также представил наш соотечественник, проживающий долгие годы в Турции, доктор и доцент Сельджукского университета в Конии Ильхам Анвер оглу. На выставке было экспонировано 30 чрезвычайно интересных работ художника, которые были высоко оценены посетителями.

Принимающая участие в мероприятии эмиратская авиакомпания «AirArabiya» провела лотерею на выигрыш бесплатного авиабилета по направлению Шарджа-Баку-Шарджа, который выиграли первый секретарь посольства Малайзии Мухаммед Акмал и шеф протокола Шейхи Фатимы бинт Мубарак.

Ася Гаджизаде

собкор АЗЕРТАДЖ

Абу-Даби